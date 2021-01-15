Стало известно, на какие проблемы жилищно-коммунальной сферы чаще всего жаловались петербуржцы в прошлом году. Итоги 2020-го подвели на портале «Наш Санкт-Петербург», который работает в городе уже 7 лет. Местные жители оставляют там сообщения о самых разных проблемах – не только коммунальных, но и связанных с благоустройством, состоянием дорог, нелегальной торговлей и так далее. В прошедшем году на портал поступило около 700 тысяч обращений. И большинство из них касались многоквартирных домов.Самая популярная жалоба в 2020-м была на недостаточную чистоту в парадных. Как сообщает пресс-служба портала «Наш Санкт-Петербург», 52 тысячи сообщений рассказывали об отсутствии или несоблюдении графика уборки подъезда. На втором месте – запросы, связанные с плохим состоянием самой парадной. Всего поступило 39 тысяч сообщений. Речь идет о требуемом ремонте, каких-то поломках (например, лифтов или проблем с мусоропроводом), капремонта и так далее. На третьем месте среди проблем – плохое отопление. На низкую температуру в помещениях пожаловались за год 35 тысяч раз.Все проблемы, о которых рассказывают петербуржцы на портале, должны решаться в кратчайший срок – для этого и создан сайт. Для каждого вопроса установлен свой срок решения: что-то можно решить почти сразу (например, убрать мусор с газона), а где-то потребуется несколько месяцев (например, разобраться с самовольным размещением кондиционера).– Все сообщения, поступившие через портал, обязательны для исполнения городскими службами, – говорят в «Нашем Санкт-Петербурге». – Более 97% сообщений, оставленных на портале, оперативно решаются городскими службами.КСТАТИНапомним, чтобы оставить обращение на портале, необходимо зарегистрироваться. Сделать это нетрудно – нужно указать только ФИО, электронную почту и мобильный телефон, на которые придут письмо и код с подтверждением. Часто петербуржцы прикладывают к своим сообщения фото, которые рассказывают о проблеме. За выполнением работ можно следить на портале – отчеты о решении проблем видны всем пользователям.Кроме того, на портале можно узнать полезную справочную информацию: об адресных городских программы, управляющих организациях, объектах городского хозяйства.НА ЗАМЕТКУЕсли вы столкнулись с коммунальными проблемами, прежде чем писать на портал, можно обратиться на прямую в ответственные за это службы.По вопросам ЖКХ (прорвало трубу, отключили свет, нет горячей воды и т.д.) на «горячую линию» – 004При запахе газа: 04Повреждения освещения на уличных электросетях: 312-95-94Повреждения водопроводной уличной сети (холодная вода): 305-09-09Повреждения водопроводной уличной сети (горячая вода): 315-13-13Куда обращаться в Санкт-Петербурге, если плохо убирают в парадной: в управляющую компанию. Ее контакты наверняка указаны на инфостенде на первом этаже вашего дома.Куда звонить, если проблемы с отоплением: Жилищный комитет 409-73-78 (с 9:00 до 21:00) или на круглосуточную горячую линию администрации вашего района.