Сильнейшие пробки сковали Петербург вечером пятницы, 15 января. Автомобилисты, стремящиеся побыстрее добраться домой после рабочей недели, устроили десятки ДТП, чем только осложнили свое положение. Добавляет трудностей и морозная погода со снегом, из-за чего дороги превратились в настоящий каток.- Такое впечатление сегодня что полгорода на летней резине! ДТП через каждые 100 метров; На улице холодно и скользко - вот и результат, люди замерзают в машине поэтому и торопятся, не глядя по зеркалам, - пишут очевидцы аварий в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».Перечислять все инциденты просто не хватит места. Только в режиме онлайн на Ядекс.Картах отображается около тридцати значков о ДТП. Весь центр города окрашен красным иди бордовым, а пробки оцениваются в девять баллов.Так, на Петроградской стороне водитель белого «Фольксвагена» не справился с управлением и, через тротуар - благо на нем никого не оказалось - влетел прямо в двери кафе. «Кофейку решил попить», - пошутили очевидцы.Серьезная массовая авария с участием двух фур и нескольких легковушек произошла на внутренней стороне КАД у съезда на Дачный и ЗСД.Участники другого, уже тройного ДТП на КАД с участием микроавтобуса и КамАЗа жалуются, что ждут прибытия ГИБДД еще с утра.Печально и на Московском шоссе, где фура не успела остановиться и подмяла под себя две легковые иномарки.А в Управлении федеральных автодорог «Северо-Запад», в ведении которых находится кольцевая и все основные трассы, идущие от границ Петербурга, предупреждают об аномальных холодах в Ленобласти, что также таит опасность для водителей.- 16 января 2021 года, на востоке Ленинградской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой -19 градусов Цельсия и ниже (ночью местами -30...-32), ветер северных направлений 2-7 м/с. Местами возможен небольшой снег. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращается к автомобилистам с настоятельной просьбой быть более внимательными и осторожными во время движения, перед выездом проверять техническую исправность автомобиля, избегать резких маневров и перестроений, выбирать безопасную скорость движения, - говорится в сообщении ведомства.