В этом году компания Андрея Мельниченко «ЕвроХим» отмечает 20-летний юбилей, который станет важным событием как для сотрудников, так и для всех жителей в городах, где есть предприятия холдинга. В честь важной даты компания начинает масштабную программу «20 добрых дел «ЕвроХима», которая будет реализована молодыми специалистами, волонтёрами, активистами, работающими на всех предприятиях компании.Работники «ЕвроХима» заслуженно пользуются репутацией общественно активных и неравнодушных людей, особенно зримо это проявилось в 2020 году, когда в дни противостояния эпидемии коронавируса волонтёры компании приходили на помощь медицинским и социальным учреждениям, пожилым и инвалидам.Так, в Кингисеппском районе Ленинградской области активисты предприятий «Фосфорит» и «ЕвроХим-Северо-Запад» доставляли на дом продуктовые наборы пожилым жителям Кингисеппа, сотни медицинских масок и перчаток, дезинфицирующие средства и защитные костюмы в медицинские учреждения города и дом престарелых. Но не только противодействие коронавирусной инфекции было в зоне внимания волонтеров. В ноябре 2020 года сотрудники высадили более сотни сортовых деревьев в п. Кингисеппский.Проекты «ЕвроХима» в условиях эпидемии признаны Общественной палатой России одной из лучших социальных практик среди российских компаний - за бескорыстный вклад в Общероссийскую акцию взаимопомощи «#МыВместе» компания награждена Почётной грамотой за подписью президента РФ, стала лауреатом Национального конкурса корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел – 2020» и премии «Бизнес-индекс Химкомплекса», учреждённой Минпромторгом России. Также по итогам 2021 года «ЕвроХим» вошёл в число лидеров индекса «Ответственность и открытость», ежегодно рассчитываемого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).И в юбилейный для компании год активисты её предприятий намерены придумать и осуществить немало добрых дел для своих земляков. О том, как всё это будет происходить, все желающие смогут узнать из публикаций в социальных сетях. А авторы лучших проектов в конце года будут удостоены в Москве высшей награды компании «ЕвроХим» – «Хрустальная гранула»!