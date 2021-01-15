Пока мы с вами кутаемся в несколько слоев одежды, чтобы не замерзнуть в холодном Петербурге, звезды, по традиции, укатили в теплые края. Правда, из-за пандемии выбор мест для отпуска оказался скудноват, но селебрети это не остановило. Кто с кем и где отдыхает, и сколько это может стоить – узнала «Комсомолка».Привет из Майами34-летняя бизнесвумен Матильда Шнурова наслаждается в этом январе отдыхом на побережье Атлантического океана. В Instagram успешная красавица охотно выставляет пляжные фотографии, демонстрируя не только разнообразные наряды, но и свою точеную фигурку. Фолловеры не перестают восхищаться женственностью бывшей супруги Сергея Шнурова.В Майами находится и звезда сериала «Ищейка» – актриса Анна Банщикова. Сначала они вместе с семьей провели время в Нью-Йорке, а после отправились греться на солнышке. На снимки для подписчиков Банщикова также не скупиться и, надо сказать, после трех родов 45- летняя Анна выглядит потрясающе!Цена: от 10 тысяч рублей за ночь в номере 5-ти звездочного отеля на первой линии.Свадьба на Мальдивах«Краса России Санкт-Петербург 2020», фитнес-тренер 30-летняя Алина Шпак прилетела на Мальдивы вместе с дочкой Есенией не только отдохнуть, но и поработать. Она бывала здесь неоднократно и даже в шутку называет остров «своей дачей».37-летний блогер Илья Соболев с женой Натальей и двумя дочками тоже коротает январские дни на Мальдивах в элитном пятизвездочном отеле. Соболевы купаются, загорают и осваивают активный отдых. Например, Наталья уже попробовала сноркелинг – подводное плавание в маске и в ластах. Правда, по их словам, есть в таком отпуске один минус – все это стоит совсем недешево.Роскошно на Мальдивах проводят свой долгожданный отпуск и 34-летняя Ольга Бузова вместе с Давидом Манукяном. Пара успела там отметить не только Новый год, но и сыграть свадьбу. Пока подробности звездная семейка не разглашает.Совместить приятное с полезным на Мальдивах решила еще одна звездная парочка –27-летняя инста-дива и бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова и ее возлюбленный – бизнесмен по имени Евгений. Они успели не только насладиться райским отдыхом, но и устроить скромное свадебное торжество. Правда, брак, заключенный на Мальдивах, в России силы не имеет. Но вполне возможно, что парочка заглянула в загс до отъезда. Так ли это – Милана и ее новый избранник скрывают.Сколько стоит: ночь на вилле - от 60 тысяч рублей.Рай на КарибахУчастники группы Little big Илья Прусикин и Софья Таюрская сейчас вместе с друзьями нежатся под жарким солнцем и плавают с дельфинами в Доминикане. Перед поездкой на Карибские острова артисты успели заглянуть и в Майами, чем только подогрели слухи о своих близких отношениях. Напомним, что в августе 2020 года Прусикин развелся с Ириной Смелой, и поклонники Little big с уверенностью тогда заявили, что причиной их расставания стала именно Таюрская.Цена: вилла с видом на море на 8 человек - от 1 млн рублей.ОАЭПосле фееричной новогодней тусовки в Верхних Мандрогах с участием Светланы Бондарчук, Виктории Шеляговой и их друзей, 59-летний саксофонист Игорь Бутман улетел в Дубаи. Музыкант рассказывает в социальных сетях, как проводит время в Эмиратах. Бутман плавает в море, занимается спортом и ходит по концертам, - например, посетил выступление Лепса и Тимати. Также Игорь много времени проводит с Иосифом Пригожиным, который уехал в ОАЭ вместе с семьей еще в прошлом году – на «зимовку».Цена: от 20 тысяч рублей за номер.БалиБлогер-миллионник Евгения Кривцова со своей семьей на три месяца умчала зимовать на Бали. Правда, несмотря на 30-градусную жару, сейчас там сезон дождей. Но, по словам Евгении, они их не напрягают – главное, что теплее, чем на родине.Цена: вилла на четверых с видом на море - от 200 тысяч рублей.