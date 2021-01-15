Власти Санкт-Петербурга все-таки приняли решение о запрете выхода на лед до 15 апреля 2021 года. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов. Оно и понятно – температурная лихорадка в Северной столице обязывает к этому решению. К примеру, нынешние морозы должны отступить к Крещению, 19 января.Однако комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности будет отслеживать погодную ситуацию и при возможном улучшении ледовой обстановки может предложить сократить сроки запрета.- Согласно документу запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге продлевается с 16 января по 15 апреля 2021 года. Выход на лед в запрещенный период влечет административную ответственность – штраф 5 тысяч рублей, - сообщают в Смольном.Добавим, что петербуржцы продолжают выходить на лед всевозможных рек и каналов, несмотря на запрет и опасность. К окончанию новогодних выходных десять смельчаков уже заплатили за это рублем. Спасатели МЧС отслеживают нарушителей с помощью миниатюрных дронов и лично.