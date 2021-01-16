В субботу, 16 января 2021 года, футболисты петербургского «Зенита» уже день как возобновили тренировки, начиная подготовку к остатку сезона 2020/2021. В минувшую пятницу клуб прилетел в Дубай на первые сборы. К сожалению, с командой в теплую страну не отправились нападающий Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев. У обоих из них тест на коронавирус дал положительный результат. О состоянии здоровья игроков ничего не сообщается.- Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединятся к команде позднее, - коротко отмечают в пресс-службе клуба.Судя по видеозаписи встречи тренерского штаба и футболистов в аэропорте, все пребывают в хорошем и боевом настроении и рады возвращению к работе. Сейчас в соцсетях особенно активен новичок «Зенита» Вендел, который активно публикует фото и видео из Дубая. Кроме это бразилец даже похвастался покупкой нового iPhone и игровой приставки PlayStation. Нюанс в том, что они покрыты чистым золотом. Это не понравилось некоторым фанатам клуба, высказавшим мнение, что полузащитнику стоит скромнее вести себя.Добавим, что на первых сборах сине-бело-голубые проведут четыре товарищеских матча. В соперниках – не именитые клубы, но вполне боевые команды.- В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет против «Риги» (21 января), «Пахтакора» и «Шахтера» из Солигорска (обе игры — 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января), - предупреждают в пресс-службе клуба.