«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 16 января 2021 года. За минувшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3094 человек. В Смольном рассчитывают на то, что придется привить до 3,5 млн горожан, чтобы остановить распространение заболеваемости. Пока же в городе вакцинировались почти 20 тысяч жителей.- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 290 908 человек. Умерли от инфекции 8 721 горожан (+72 за сутки), а выздоровели 180 438 (+3915 за сутки), - передает обновленные данные Оперштаб по борьбе с коронавирусом.В районные поликлиники поступили пульсоксиметры, которые предназначены для петербуржцев, лечащихся от коронавируса на дому. Выдавать их будут участковые врачи на безвозмездной основе, чтобы больной мог сам измерять сатурацию. Однако после выздоровления придется отдать приборы обратно.Жителей Северной столицы, которые остались здоровыми, несмотря на продолжительный контакт с зараженными коронавирусом, просят записаться на исследования. Петербургские ученые хотят понять, почему же некоторых «зараза» не берет.Судя по данным Координационного совета по борьбе с COVID-19, накануне в городе на 181 процент выросла заболеваемость инфекцией по сравнению с концом новогодних праздников. Теперь в Смольном прогнозируют увеличение числа госпитализаций.Журналисты «КП» попытались разобраться, почему в Санкт-Петербурге, мягко говоря, проблематично привиться от ковида. Уже больше недели горожане жалуются на сложности по записи на вакцинацию.И самые «замурчательные» новости – «Комсомолка» нашла того самого кота, заболевшего коронавирусом, и его семью, чтобы выяснить все подробности истории его выздоровления. Напомним, что Рыжика уже исследовали ученые.В Ленобласти ситуация по пандемии следующая: за сутки в 47-м регионе заболели 228 человек (27 130 всего). Выздоровели 24 338 человек, а умерло 318 пациентов.