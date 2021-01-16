Еще одна тяжелая утрата постигла музейное сообщество Санкт-Петербурга. И второй раз печальные вести сообщает Государственный музей-заповедник «Царское Село». Только в декабре его сотрудники скорбели о смерти заслуженного мастера-реставратора Раисы Слепушкиной, восстанавливавшей дворцы Петербурга из руин, как 15 января пришла новая печальная весть: умер Георгий Введенский , начальник военно-исторического отдела музея «Царское Село».- Не стало Георгия Эдишеровича Введенского (1954-2021) – музейщика и ученого, фанатично преданного своему делу и сфере научных интересов, человека пылкого темперамента. Он очень многое успел: диссертация на тему «Русский военный мундир», более десяти книг, множество статей в специализированных изданиях. И воплощенная мечта – создание экспозиции в отреставрированной Государевой Ратной палате. Этот единственный в новейшей истории страны музей, посвященный Первой мировой войне, - говорится в сообщении пресс-службы ГМЗ «Царское Село».Перед открытием экспозиции в 2014 году сам Георгий Введенский рассказывал, что ее основу должны составлять подлинные предметы вооружения и быта участников Первой мировой войны, документы и фото. Музей обратился с призывом о помощи и люди приносили вещи, принадлежавшие их родственникам – участникам той войны: «Это был поистине народный музей». Всего было собрано около двух тысяч подлинных экспонатов.- На торжественной церемонии открытия, пожалуй, не было человека счастливее, чем Георгий Введенский. И еще: ему так шли мундиры начала прошлого века. Мы навсегда запомним Георгия Эдишеровича как истинного музейщика, человека огромной созидательной энергии, горячего сердца, - отмечают в «Царском Селе». .«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Георгия Введенского.