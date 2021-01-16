Новый поворот произошел в громком деле петербургского таксиста-рукоблуда, который смотрел порно и самоудовлетворялся при пассажирке по дороге в аэропорт Пулково. Сама девушка Мария, которая сняла происходящее на видео, опубликовала его в Инстаграме, а потом и написала заявление в полицию, сообщила о том, что водителя наказали за административное нарушение.- Водителю дали пять суток административки. И в суде вскрылось то, что он, оказывается, еще с прошлого года лишен прав. Вопрос в том, как его допустили к работе. Также с прошлого года на нем висит штраф в 30 тысяч рублей за ДТП в пьяном виде, - написала Мария в соцсетях.Интересно и то, что по номерам автомобиль, на котором ехала девушка (это был «Киа Рио») «пробивается» как «Ниссан Альмера».К сожалению, получить комментарий самой Марии пока не удалось, поэтому точно неизвестно, за что именно таксисту-мигранту дали пять суток административного ареста.Напомним, что вскоре после первого инцидента, на того же водителя, но работавшего под другим именем, пожаловалась еще одна петербурженка. По результатам проверки компания-агрегатор такси «Ситимобил» заблокировалf весь петербургский автопарк, в котором допустили подобные нарушения.