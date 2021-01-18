«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с распространением «ковида» и собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 17 января 2021 года. За минувшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3316 человек.- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 297 477 человек. Умерли от инфекции 8 847 горожан (+59 за сутки), а выздоровели 187 135 (+3072 за сутки), - передает обновленные данные портал «Стопкоронавирус».Но хоть заболеваемость и растет, пока серьезных поводов для беспокойства нет. Выздоравливаемость все еще превышает первый показатель, а в стационарах городского и федерального подчинения, расположенных в Петербурге, остается более 25% свободных мест.Растет и число вакцинируемых. Так, за минувшие сутки был поставлен новый рекорд - первым и вторым компонентом препарата сделано 2870 инъекций. А всего привито уже 21 872 человека. Из них 3 475 полностью закончили цикл вакцинации.В том числе В числе привитых – 3656 медиков, 2954 педагога, 648 социальных работников, 479 сотрудников силовых структур. Но что еще важнее, вакцину получили 7042 петербуржца старше 60 лет, которые входят в группу риска по коронавирусу.В Ленобласти показатели ниже, но ситуация в целом также спокойная и контролируемая: за сутки в регионе заболели 228 человек (27 584 всего). Выздоровели 24 796 (+197) человек, а умерло 322 пациентов (+4).