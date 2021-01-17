Санкт-Петербург держится на втором месте среди регионов России, после Москвы, и по заболеваемости, и по выздоровлению переболевших коронавирусом за сутки. По данным федерального оперативного штаба на 11:00 17 января 2021 года, в Санкт-Петербурге за минувшие сутки заболели 3316 (всего 297 477 с начала пандемии) и выздоровели 3072 (всего 187 135) человека.Заболеваемость осторожно движется вверх, но пока не достигла предновогоднего уровня. Число официальных выздоровлений за последние три дня снижается, что, возможно, связано с падением официальной заболеваемости две недели назад.Смертность, к счастью, тоже идет на убыль. За сутки подтвердилась гибель от коронавируса 59 человек (8847 всего).А вот в Ленинградской области заметен суточный всплеск смертности: за минувшие сутки подтвердили смерть от «ковида» сразу четырех человек, что для 47 региона заметная цифра (всего с начала пандемии здесь погибло 322 человека). Последние сутки принесли также 228 заболевших (27 584 всего) и 197 выздоровевших (24 796 всего).Всего в России с начала пандемии от коронавируса погибли 65 566 человек. Заболели 3 568 209 россиян, уже излечился 2 960 431 пациент.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 января 2021 года: 25% свободных коек, рекорды по вакцинации и более 7 тысяч привитых пожилых горожан, старше 60 лет«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с распространением «ковида» и собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 17 января 2021 года (подробности)