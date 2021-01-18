«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 18 января 2021 года. По данным федерального оперштаба, Петербург продолжает занимать второе место, после Москвы, среди регионов России по суточным заболеваемости и выздоровлению.За минувшие сутки в Петербурге официально заболели 3316 (всего 297 477 с начала пандемии) и выздоровели 3072 (всего 187 135) человека. 28 134 человек обследовали на коронавирус.– По сравнению с данным недельной давности, отмечается увеличение количества выздоровевших (на 14,5 процента) и значительное снижение количества обратившихся за медицинской помощью с подтвержденным диагнозом (на 42,4 процента), – сообщают в Межведомственном городском координационном совете. – Отмечается также умеренный рост госпитализированных по сравнению с прошлым воскресеньем (на 1,7 процента).Смертность тоже идет на убыль: за сутки подтвердилась гибель от коронавируса 59 человек. Всего с начала пандемии погибли 8847 жителей Северной столицы. Среди их был и 57-летний пресс-секретарь российского «Гринписа», эксперт Постоянной комиссии по экологическим правам Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Усов.Количество свободных «ковидных» коек достигло максимума с начала 2021 года. Из 12 488 развернутых сейчас не занято 25,9 процента коек. При этом тяжелым считается каждый пятый пациент стационара, а на ИВЛ находятся 372 человека.Несмотря на то, что цифры показывают положительную динамику, «вероятность заразиться в общественном месте сейчас выше, чем несколько дней назад», предупреждают специалисты. И напоминают о СИЗах и социальной дистанции.Вакцинация в Петербурге, развернутая в 70 пунктах (а вскоре их станет еще на 30 больше), набирает обороны. Прививку от «ковида» уже поставили 22 349 петербуржцам, причем 3913 – дважды. Из 42 692 поступивших комплектов вакцины в запасе сейчас находятся 20 343. Еще 88 000 комплектов препарата город ожидает до конца января.В Ленинградской области за минувшие сутки подтвердили смерть от «ковида» четырех человек (всего с начала пандемии здесь погибли 322 человека). Последние сутки принесли региону 228 заболевших (27 584 всего) и 197 выздоровевших (24 796 всего).Всего в России с начала пандемии от коронавируса погибли 65 566 человек. Заболели 3 568 209 россиян, излечился 2 960 431 пациент.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 января 2021 года: 25% свободных коек, рекорды по вакцинации и более 7 тысяч привитых пожилых горожан, старше 60 лет«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с распространением «ковида» и собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 17 января 2021 года (подробности)