Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин вылечился от коронавируса и уже активно готовит своих учеников к предстоящим соревнованиям. О том, что заразился ковидом, наставник чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой узнал в новогодние праздники, когда по работе сдал текст на эту инфекцию.К счастью, вирусу не удалось сломить спортивный настрой 79-летнего тренера, и он переболел в легкой форме дома. Как рассказал Алексей Мишин корреспонденту «КП», буквально накануне он получил отрицательный тест на ковид.- Да, совершенно верно, тест у меня отрицательный. Спасибо вам, что переживаете и беспокоитесь, - говорит Мишин. – Как я себя чувствую? Вы знаете, когда я на катке и тренирую, я себя вообще не чувствую, я чувствую своих спортсменов. Работы у нас очень много, впереди серьезные турниры.Сейчас Алексей Мишин готовит своих учеников к двум важным соревнованиям, которые пройдут в первых числах февраля: первенство России по фигурному катанию среди юниоров и командный турнир.