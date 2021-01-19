Традиционные крещенские купания начались в Санкт-Петербурге, как и во всей России, несмотря на пандемию коронавируса. Приверженцы древнейшей традиции собрались в разных районах Северной столицы, чтобы совершить таинство. Погода 19 января 2021 года благоволила петербуржцам – морозы отступили, а ночью температура опустилась до терпимых минус 9 градусов.За верующими и смельчаками пристально наблюдают спасатели и медики. У купелей есть пункты обогревов с горячим чаем и теплые раздевалки. В общем, очистить свой дух и согнать все болезни можно в полной безопасности и даже, в каком-то смысле, уюте.Не обошлось и без коронавирусных ограничений. Традиция традицией, но пандемию по щелчку пальцев никто не отменит.- В частности, необходимо придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании в очереди, - отмечают в пресс-службе Смольного.Власти уже успели проверить безопасность купелей вместе с МЧС. Губернатор Северной столицы, например, побывал у Петропавловской крепости, но пока что не окунался в воду. В МЧС, к слову, отмечают, что несогласованные купели будут выявлять в течение дня, чтобы там никто не пострадал.- В связи с погодными условиями места расположения и время работы купелей могут быть изменены. Оперативная информация появится на официальных ресурсах правительства Санкт-Петербурга (и в афише «КП-Петербург» - Прим. ред.), - добавляют в Смольном.Что касается эмоций непосредственных участников купания в Крещение, то все реагируют по-разному на процесс погружения в святую воду. Кто-то немногословен и сконцентрирован на чем-то своем, личном и сокровенном, а некоторые, не стесняясь, покрикивают на всю Ивановскую и расплываются в широкой улыбке.