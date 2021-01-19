В Архангельске сотрудники ФСБ накрыли целую лабораторию, где готовили самодельные бомбы. Любителем взрывчатки оказался 27-летний местный житель, который и собирал СВУ у себя в квартире. Сейчас разведчики уже изъяли всю взрывчатку. А ее в его квартире оказалось немало...- По месту жительства архангелогородца найдены 30 готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили и огнепроводный шнур, - сообщают в УФСБ по Архангельской области.Сейчас следователи ФСБ уже возбудили уголовное дело по статье \\"Незаконные изготовление взрывных веществ и взрывных устройств\\".Разведчики выясняют, для чего ему нужны были бомбы. Информации о том, что мужчина готовил теракты, пока нет.