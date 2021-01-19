Их не пугают ни мороз, ни холодная вода, ни риск быть заточенными во льдах. Петербургские серферы выходят на охоту за волнами даже когда на улице -20 градусов. Удивительно, но любители экстрима называют зиму более душевным и комфортным временем для катания на доске, чем лето. О том, как не замерзнуть в ледяной воде, и почему серферам стоит остерегаться «мохито», ребята рассказали в беседе с журналистом «КП» в Петербурге».Термос с кипятком и жирный кремЕсли вы, оказавшись зимой на берегу Ладожского озера, вдруг заметите на почти замерзшей воде отчаянных ребят на досках – не бойтесь, это не галлюцинации. Это петербургские серферы в свое удовольствие пытаются оседлать волну. Для многих из них этот вид спорта стал любовью с первого взгляда: увидел ролики, жутко захотел попробовать, втянулся. То же самое случилось и с Владимиром Вахрушевым. Впервые на доску он встал пять лет назад. По словам парня, даже лютые морозы – не повод не выходить на воду.- От холода нас спасает гидрокостюм. Если он так себе, то всегда можно надеть два костюма, - делится Владимир. – Гидрики прекрасно защищают. Мы же не только стоим на доске, но еще и лежим на ней, плывем, находимся в воде без серфа.- Да, и потому я, например, ношу гидрик с «начесом», - подхватывает товарищ Владимира Павел Копров. – В нем я не мерзну часа полтора-два, даже если вода попадает внутрь. Кстати, быстрее всего замерзают стопы, так как постоянно находятся в воде, пока ждешь волну. Но это решается с помощью термоса с кипятком. Лицо обычно мажу жирным кремом и надеваю специальную маску.Для Павла серфинг в последние годы стал стилем жизни. По словам спортсмена, не важно, когда ловить волну – зимой или летом, главное правильно выбрать снаряжение и знать технику безопасности нахождения в холодной воде. Самое элементарное: чувствуешь, что замерз – иди на берег.- Еще один важный момент – перед катанием изучить местность, - объясняет Павел. - Потому что там могут быть скрытые опасности. Камни, например.Ладогу затянуло на глазахКак уверяют ребята, покататься с ветерком можно на любой «большой» воде. Владимир, например, особенно любит Ладогу. Говорит, вроде бы это озеро, а волна там бушует похлеще, чем в Балтике.- Конечно, зимой на воде совершенно другие ощущения, - улыбается парень. – Приходится двигаться в толстом гидрике, дышать холодным воздухом, смотреть из под козырька с сосульками… А еще, если тебе зальет случайно воду в капюшон, то из-за перепада температур ты можешь потерять сознание. Все в разы сложнее. Но ведь страх для того и нужен, чтобы его преодолевать.И опасных ситуаций, по словам серферов, бывает немало.- Один раз меня обратным течением сильно унесло на Ладоге, с трудом выбрался, - вспоминает Владимир. – А еще опасно оказаться в «мохито» - это такой смешанный снег с шугой. Волна приходит, спрессовывается у берега и обездвиживает тебя. Я как-то так отхватил льдиной около полуметра в диаметре. Не серьезно, но неприятно.- Но все равно, серфинг – это счастье, радость и свобода, - добавляет Павел.Как отмечают парни, зима 2021 года их удивила. Шутят, давно не было столько сосулек на голове. Правда, из-за морозов и вода быстро застыла. На днях, отметил Павел, Ладогу затянуло буквально на глазах. А потому в следующий раз серферы выйдут на воду скорее всего уже весной. Как только появятся волны.