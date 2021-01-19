В Петербурге, судя по всему, назревает очередной скандальчик с выбором логотипов для города. Прошлый раз он разгорелся вокруг мета-бренда, используемого центром Visit Petersburg для поднятия туристической привлекательности, который назвали «северным бирюзовым солнцем». Теперь оригинальное имя может достаться эмблеме транспортной системы. Аббревиатура ТП у Транспорта Петербурга уже есть.- Конкурс на выбор логотипа общественного транспорта Санкт-Петербурга переходит в новую стадию. Теперь петербуржцы могут оценить и проголосовать за один из пяти логотипов, выбранных жюри. Итоги интернет-голосования будут учтены членами жюри при определении победителя конкурса, - говорится на сайте казенного учреждения «Организатор перевозок».В голосованию предложены пять вариантов, три из которых обыгрывают стилизованные буквы «Т» и «П». Еще один описан как «схематичные транспортные маршруты, перекрестки, дорожные развилки, которые вместе складываются в четырехконечную путеводную звезду. Простота графической части символизирует лёгкость перемещения по городу на общественном транспорте».Самый первый логотип - две перекрещенных стрелки, стилизованные под якоря, описан как «Лаконичный знак с узнаваемой городской гербовой архитектурой».Но самое интересное обнаружилось ниже. На официальном сайте государственного учреждения кроме возможностей выбрать пять вариантов, представлены такие ответы, как «Все логотипы не соответствуют образу нашего Великого Города» (орфография сохранена - прим. ред.) и «Почему они все такие убогие?».Корреспондент «КП-Петербург» выбрал ради интереса последний вариант, однако в результатах голосования он отображен почему-то не был.Отдать свой голос можно, пройдя по ссылке.