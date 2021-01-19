Подарок от «Галамарта»: товары для зимней рыбалки – всего за 1 рубль. Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Зимняя рыбалка – занятие для сильных духом, и отрадно видеть, что таких людей у нас много! Кстати, проведите ревизию своих запасов: наверняка чего-то не хватает? Докупить все необходимое можно в «Галамарте», причем всего за 1 рубль: такая цена действует на каждый второй товар для зимней рыбалки с 21 по 24 января. Вся продукция – от бренда AZOR Fishing , который уже давно зарекомендовал себя как среди начинающих, так и среди профессионалов.

Зимняя леска с высокой прочностью и сопротивлением к истираемости, удочки, прикормка (полностью готова к использованию – просто лепите шарики и бросайте в лунки), жерлицы, блесна – в народном магазине найдется все.

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Не забудьте про наборы сторожков, мормышек, острых и прочных крючков, балансиры – все это пригодится для рыбалки на морозе. И для удобства – специальные коробочки для разных мелочей: каждый контейнер закрывается отдельной крышкой, ничего не выпадет и не потеряется.

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

И, конечно, экипировка – уж точно не последнее дело на зимней рыбалке. Обратите внимание на теплые шерстяные рыбацкие гольфы (не дают ноге потеть, снижают усталость и улучшают кровообращение), носки, шапку. Отлично держат тепло и позволят максимально долго находиться на природе, занимаясь любимым делом!

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Ну а цена всего в 1 рубль на эти товары – чем не подарок? Запасаемся впрок, а на бюджете это вообще никак не скажется.

СПРАВКА

Акция «Второй товар для зимней рыбалки за 1 рубль» действует с 21.01.2021 по 24.01.2021 в розничных магазинах «Галамарт». Подробности на официальном сайте

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