Крещенские купания проходят в 2021 году в Санкт-Петербурге, несмотря на коронавирус. Безусловно, пандемия внесла свои коррективы. Например, в очереди к купели и в раздевалках необходимо соблюдать социальную дистанцию. «Комсомолка» уже побывала на ночных купаниях у храма Спаса Нерукотворного Образа на Озерках, а теперь же черед, пожалуй, главного места притяжения верующих и простых смельчаков в Крещение - Петропавловская крепость.Ажиотаж можно видеть на фотографиях. Люди выстраивались в длинные очереди, лишь бы не нарушать народную традицию и окунуться в святую воду.На всех официальных купелях дежурят медики и спасатели МЧС. Уровень безопасности такой, что некоторых даже не отпускают за руку во время таинства. На выходе из купелей всегда есть пункты обогрева с горячим чаем, а в некоторых местах даже с кашей.- Всем, кто решит в этот день окунуться в крещенскую купель, желаю здоровья, сил и бодрости духа, - накануне напутствовал губернатор Северной столицы, лично убедившийся в безопасности купелей.Каждый пришел на купель со своей целью. Кто-то хочет очистить свой дух, другие – прогнать все болезни в сложный период пандемии, а третьи – просто преодолевают себя и выходят из зоны комфорта.К слову, в Санкт-Петербурге хватает и несогласованных купелей, которых в течение дня выявляют спасатели МЧС. По словам спасателей, лучше не рисковать и приехать на оборудованное место, чтобы не навредить себе.