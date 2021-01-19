Крещение Господне – это, наверное, единственный праздник, в который многие готовы снять с себя теплую одежду и окунуться в ледяную прорубь. Но не все готовы идти на такие жертвы в крещенские морозы. В 2021-ом эта традиция была по зубам далеко не многим знаменитым петербуржцам.Экс-боксер, депутат Госдумы Николай Валуев в этом году окунался на Крещение в Брянске. Он рассказал «КП», что делает это уже давно, больше 13 лет, а именно там впервые.- Для меня неважно, где это произойдет. Главное, чтобы я это сделал, - отмечает он. – Я не боюсь морозов. Частенько зимой купаюсь.Принять участие в православном обряде звезду шоу «Однажды в России» Яну Кошкину не остановили даже сильные московские морозы. Длинноногая красавица сбросила с себя черный полушубок и спустилась в ледяную купель, как и положено, в белой сорочке до пят.- Не спеша, красиво, грациозно… ,- позировала на камеру она. Девушка аккуратно спустилась в ледяную прорубь, окунулась три раза с головой и перекрестилась. После чего, как ни в чем не бывало, она подплыла к берегу и изящно поднялась наверх. Судя по видео, Кошкина чувствовала себя очень комфортно. Этому восхитились ее друзья.- Подруженька, ну ты мощь! Даже не пискнула! – написала ей коллега и бывшая кэвээнщица Екатерина Моргунова.Поклонники и фанаты актрисы тоже были шокированы ее смелостью. Многие из них отметили, что она заслуживает уважения за то, что входила в купель не в купальнике, а так как и положено.Российская балерина Анастасия Волочкова не нуждается в праздниках, чтобы окунуться в ледяную воду. И для этого артистке не нужно никуда ехать: купель с ледяной водой у нее всегда стоит во дворе. Волочкова любит проснуться утром, разбить там лед и принять бодрящую ванну. Артистка ранее рассказывала «КП», что практикует закаливания с самого детства. К этому ее приучил отец.Супруга экс-вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева еще та любительница активного отдыха: и переплыть Босфор, и подняться на Эльбрус, и окунуться на Крещение в прорубь. В отличие от своего знаменитого мужа, в этот православный праздник она поехала в храм Рождества Иоанна Предтечи в Юкках, чтобы там совершить омовение.Екатерина Малафеева выбрала для этого дела голубой купальник с крыльями на плечах. Жена спортсмена три раза опустилась под воду и со словами «ой, красота» побежала согреваться. Подписчики оценили смелость Екатерины и поздравили с праздником всю ее семью.