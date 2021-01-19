«Комсомолка» узнала, какую погоду ждать на текущую неделю, с 19 по 24 января 2021 года в Санкт-Петербурге. Морозы в Северной столице продержались не так долго, отступив перед самым Крещением (вызвав ажиотаж возле купелей, см. фоторепортаж по ссылке – Прим. ред.), и далее в город вернется тепло. О том, каких сюрпризов ждать петербуржцам, рассказал Валерий Малинин, доктор географических наук и профессор РГГУ.- Недавние морозы были точно самыми сильными за последние несколько лет. Но они позади, а на смену им приходит теплый циклон. В среду, 20 января, еще будет не сильно тепло, а уже после начнется настоящее потепление. Пойдет снег, почти каждый день, но небольшой. Забегая вперед, в течение почти всей следующей недели, примерно до 27 января, будет температура около нуля градусов по Цельсию. То есть плюс 1, минус 2, где-то так. Маленькие плюсы и такие же минусы. Сугробы, что сейчас есть, не пропадут, но «съежатся». На дорогах ожидается грязь и каша. За городом сугробы точно никуда не денутся, потому что там температура на несколько градусов меньше, поэтому ждем там небольшие минусы, - рассказал синоптик.Для сравнения, в середине января 2020 года температура в Санкт-Петербурге достигала даже +6 градусов. Так что грядущее потепление в январе 2021-го не такое серьезное, поэтому время на все популярные зимние забавы еще есть.