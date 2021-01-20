«Комсомолка» продолжает следить за подготовкой «Зенита» к возобновлению чемпионата России сезона 2020/2021. Петербургский клуб находится на сборах в Дубае. Футболисты трудятся в поте лица, но не забывают и про маленькие шалости, которые разбавляют изнуряющие тренировки. Например, Азмуну досталось по пятой точке от Малкома после проигрыша в небольшом состязании. Удар, как можно убедиться на видео ниже, болезненный, но его приняли со смехом.Тем временем сине-бело-голубым предстоит сыграть свой первый товарищеский матч на сборах да и вообще в 2021 году. В соперниках – «Рига».- Все настроены на работу. Ну и сама атмосфера сборов, от нее приятное ощущение. Даже пусть по две тренировки в день и не все очень просто, но все равно как-то от этого получаешь удовольствие. Главный конкурент в чемпионате России – это мы сами. Как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и все зависит от нас, - пообщался с пресс-службой клуба полузащитник Алексей Сутормин, которого в последних официальных матчах использовали как латераля.Что касается нюансов тренировочного процесса, то накануне утром футболисты разбились на две группы и занимались бегом, а затем работали в тренажерном зале. Не обошлось и без выполнения тактической программы, задуманной Сергеем Семаком. Вечер же посвятили двустороннему матчу на половине поля. Лучшим бомбардиром стал Малком, забив 6 мячей.Добавим, что легенда «Зенита» Вячеслав Малафеев заразился коронавирусом, его срочно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. А вот нынешний игрок клуба Артем Дзюба, у которого был положительный тест на инфекцию, поправился и должен на днях присоединиться к команде на сборах.