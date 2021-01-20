«Свеза» подтвердила лидерские позиции на рынке березовой фанеры. Фото предоставлено пресс-службой компании «Свеза».

В 2020 году группа «Свеза» не только подтвердила лидерство на рынке березовой фанеры, но и укрепила положение на ключевых рынках, вышла со своей продукцией в семь новых стран, в том числе в Алжир, Бразилию, Кот-д’Ивуар, Туркменистан. Теперь потребителями продукции компании являются покупатели в 90 странах на пяти континентах.

Несмотря на коронакризис и снижение мирового спроса на фанеру, «Свеза» также увеличила в 2020 году ряд ключевых показателей. Так, консолидированная выручка компании 2020 году составила порядка 36 млрд рублей против 35 млрд рублей в 2019 году.

Этого удалось добиться за счет роста продаж в ключевых сегментах: «Свеза» вдвое увеличила поставки на азиатские рынки, перенаправив экспортные потоки с европейских направлений. Гибкость системы продаж позволила нивелировать общий вектор падения на глобальном рынке. В целом в прошедшем году были заключены договоры с более чем 150 новыми клиентами, началась поставка фанеры напрямую в розницу в партнерстве с сетью «Леруа Мерлен». Кроме того, компания выпустила на рынок новые продукты: на комбинатах в Петербурге и Уральском начался выпуск топливных брикетов, разработаны три вида новых продуктов, включая специализированную гибкую фанеру, аналогов которой в мире больше никто не производит.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Свеза».

При этом ситуация на мировом рынке березовой фанеры повлияла на динамику производства «Свезы» - в 2020 году объемы выпуска продукции снизились на 7%, что примерно соответствует уровню сокращения на рынке в целом.

- Даже в кризисных условиях мы смогли продемонстрировать рост по отдельным ключевым показателям, например, более чем на 30% выросли прямые продажи. Также мы увеличили объем производства кастомизированных продуктов под нужды клиентов, таких как специальная «газовая» фанера для танкеров перевозящих СПГ и наземных хранилищ, - отмечает Анатолий Фришман, генеральный директор компании «Свеза».

По итогам 2020 года налоговые платежи компаний группы «Свеза» в бюджеты всех уровней составили более 3,5 млрд рублей, сохранившись практически на уровне прошлого года. В частности, в федеральный бюджет перечислено свыше 2,5 млрд рублей и почти 1 млрд рублей – в региональные бюджеты Санкт-Петербурга, Вологодской, Тюменской, Костромской, Свердловской областей и Пермского края.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Свеза».

Инвестиции «Свезы» в 2020 году составили около 4 млрд рублей, что примерно на 2 млрд меньше изначально запланированного объема. Большую долю в инвестпрограмме занимают крупные проекты, которые находятся на финальной стадии реализации. В частности, это модернизация на 70% действующего производства комбината «Свеза» в Новаторе (Вологодская область), результатом которого будет увеличение выпуска готовой продукции на 52 тыс. кубометров. В ближайшее время завершится проект по увеличению производственной мощности на 40 тыс. кубометров на «Свезе» в Уральском (Пермский край).

- Мы приняли решение не отказываться и не «резать» проекты, которые направлены на модернизацию и поддержание основных производственных фондов. Отмечу, что в инвестиционной программе мы не снизили затраты, связанные с повышением экологической безопасности и охраной труда, - подчеркнул Анатолий Фришман.

Несмотря на сложности, вызванные пандемией COVID-19 и оказывающие влияние на все компании в России, «Свеза» продолжает искать возможности роста, фокусируясь на выпуске кастомизированных продуктов. В планах компании на 2021 год – дальнейшее укрепление позиций на ключевых рынках, наращивание доли прямых продаж, достижение еще больших успехов в совершенствовании производственных процессов и завершение ряда масштабных инвестпроектов.