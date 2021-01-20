Дельфинарий Петербурга объяснил, почему для нового здания подходит только участок у «Академической»

Ясность в вопрос адреса прописки дельфинов должно внести заседание комиссии, которое состоится в марте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Обычный опрос в соцсетях администрации Калининского района Санкт-Петербурга стал сенсацией: власти спросили у народа, стоит ли строить новый дельфинарий вместо старого на Крестовском, закрытого в прошлом году. Из опроса люди узнали, где дельфинарий появится наверняка, а чиновники – что город в нем не нуждается вовсе.

ЗООЗАЩИТА ИЗ ЗАРУБЕЖЬЯ

Опрос в официальной группе районной администрации во «ВКонтакте» проходил 12-17 января. Авторы задались вопросом: «Нужен ли дельфинарий на пересечении улиц Бутлерова и Верности?», – при том, что ранее об этом месте как о ПМЖ дельфинов публично не говорили.

В опросе поучаствовало 7739 человек. Причем 5626 (72,7 процента) из них выступили против появления дельфинария в Петербурге где бы то ни было, ведь «это тюрьма для дельфинов». Еще 1531 (19,78 процента) человек появление дельфинария поддержал по любому адресу. Остальные разделились между «Не строить, хватит зоопарка и океанариума» и «Строить, но в другом месте».

Мнения на новый дельфинарий разошлись: кто-то резко выступил против, кто-то жарко высказался за его появление. Фото: Олег ЗОЛОТО

Под постом с опросом разгорелась дискуссия с участием зоозащитников и мамочек детей-инвалидов, нуждающихся в дельфинотерапии. Одни приводили в аргументы интересы микрорайона, который частенько стоит в пробках. Другие напоминали, что дельфинарий – это культура, рабочие места и налоговые отчисления. Ну, а третьи пытались превратить городской вопрос в политический.

– Мы надеялись на конструктивный диалог, но, к сожалению, опрос получился непрезентативным: голосовали жители других регионов и даже стран, было очень много ботов и недостоверных аккаунтов, были вбросы, – рассказала пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова. – Поэтому во внимание брать результаты не будем.

Но дискуссия о лучшем месте для дельфинов только начинается.

ЖДЕМ ПОПОЛНЕНИЯ

В прошлом году Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) продолжил ООО «Санкт-Петербургский дельфинарий» четыре участка на выбор: в Приморском и Красносельском районах, в Купчине и в Петергофе. Путь назад, на Крестовский, водным артистам заказан: ходили слухи, что здание, признанное непригодным для дельфинария, вместе с участком планировали продать под жилую застройку – и в декабре дом на Константиновском проспекте действительно сменил собственника.

Но дельфинарий выбрал для нового комплекса пятый вариант – участок на углу улиц Верности и Бутлерова, в окружении торговых центров и двух минутах ходьбы от станции метро «Академическая».

– Участков мы больше не рассматриваем: остановились на том, что в районе «Академической». И будем на нем настаивать, – рассказал «Комсомолке» исполнительный директор «Санкт-Петербургского дельфинария» Игорь Костов. – Он подходит по локации и по техническим условиям: для работы нам нужны 400 киловатт электроэнергии, газовая котельная, возможность сбрасывать в канализацию большие объемы воды. Здесь все совпадает, договоренности достигнуты. А если взять любой другой участок – это еще минимум три года согласований.

Как пояснили «Комсомолке» в администрации Калининского района, сейчас участок на Бутлерова-Верности – свободный кусок городской земли, на котором разрешено строить спортивные объекты.

Пока артисты вынуждены гастролировать в ожидании, пока им построят новый дом. Фото: Олег ЗОЛОТО

От городских властей, по словам Костова, предварительное согласие отдать участок дельфинам есть, а вот позиция конкретно КГА и Роспотребнадзора еще не озвучена. Обсудить вопрос планируют в марте, на заседании комиссии по землепользованию и застройке.

– О деньгах с городом не говорим: были переговоры по концессии, но это сложно, все сильно затягивается, – добавляет Костов. – Инвестор у нас есть, финансовой помощи пока не нужно.

К строительству дельфинария готовы приступить уже весной, на работы понадобится полтора года. Речь идет о масштабном комплексе, вмещающем девять тысяч кубов морской воды (для сравнения, дельфинарий на Крестовском вмешал лишь две тысячи). Проект все еще находится на госэкспертизе.

– Если решение будет положительным, мы остаемся здесь: как-то перегруппируемся, отработаем на юге два сезона, – отмечают в дельфинарии. – Но если будет отказ или опять какая-то пролонгация, мы объективно ждать не сможем. К тому же, все самки сейчас беременные, в этом году ждем пополнения.

КАК РЫБА ОБ ЛЕД

В Калининском районе прописать у себя дельфинов, вроде, и рады. Но гостеприимство наталкивается на транспортную проблему, решать которую – в полномочия региональных властей.

– Улицы Верности и Бутлерова слишком узкие для высокого трафика, а если построят дельфинарий, то нагрузка на улично-дорожную сеть возрастет, остро встанет проблема парковки и транзита общественного транспорта. Уже лет 15 обсуждается вопрос подземного перехода на соседнем перекрестке Гражданского и проспекта Науки, который бы разгрузил его в часы-пик, – отмечает Лебединова. – Новое строительство должно гармонично вписываться в сложившуюся застройку, а не создавать новые инфраструктурные проблемы.

В Калининском районе прописать у себя дельфинов и рады, но гостеприимство наталкивается на транспортную проблему. Фото: Олег ЗОЛОТО

С вопросами о дельфинарии на «Академке» «Комсомолка» обратилась в Комитет имущественных отношений, но на момент подготовки публикации ответ не получила.

– По большому счету всем все равно, – вздыхают в дельфинарии. – Мы одни еще со времен Яковлева бьемся, как рыба об лед.

СПРАВКА «КП»:

Первый и единственный дельфинарий в Санкт-Петербурге открылся в 1998 году на базе Морского колледжа, а в 2000-ом переехал на «Крестовский», в бассейн «Спартак». Но в 2020 году здание после обследования признали нуждающимся в серьезном ремонте и решили продать. С тех пор артисты дельфинария вынуждены беспрерывно гастролировать в ожидании, когда им будет куда вернуться домой.