Движение Worldskills в Университете промышленных технологий и дизайна: ставка на развитие. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

По итогам VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)», который завершился 21 декабря 2020 года, студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна завоевали 13 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей по 10 компетенциям: технология моды, цифровои модельер, реставрация станковои живописи, дизаи н модной одежды и аксессуаров, визаж и стилистика, администрирование отеля, исполнитель художественно – оформительских работ, реклама, дизаи н интерьера и парикмахерское искусство.

Руководство университета высоко оценивает успех, достигнутый участниками чемпионата, как в общем медальном зачете, так и каждого студента индивидуально. В связи с этим в целях повышение мотивации участников к достижению высоких результатов в будущих национальных и международных соревнованиях и популяризации престижа рабочих профессий и специальностей в СПбГУПТД медалистам VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» назначены ежемесячные стипендии до конца 2020/21 учебного года в размере: 8500 рублей - за золотую медаль, 7000 – за серебряную медаль и 4500 – за бронзовую.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

В связи с тем, что вуз активно поддерживает движение с 2019 года, получив статус ассоциированного партнера союза «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)», активно развивая инфраструктуру как для подготовки к соревнованию, так и для его проведения в стенах университета, руководством СПбГУПТД был издан приказ об утверждении порядка назначения стипендии победителям и призерам чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс как вузовской, так и региональной линейки.

Политика университета в данном случае направлена на дальнейшие преобразования в системе подготовки и участия в чемпионатных мероприятиях, ну а для самих студентов, помимо престижной награды это будет означать и денежное поощрение.

Как прокомментировала итоги развития движения Ворлдскиллс в СПбГУПТД в прошедшем году заместитель директора проектного офиса Научно-технологической инициативы Елена Валуева, планы петербургского вуза носят масштабный характер:

- Участие студентов в чемпионатном движении Ворлдскиллс позволяет им получить признание своих профессиональных навыков на мировом уровне. Опыт проведенного нами чемпионата будет способствовать участию наших студентов в соревнованиях EuroSkills 2022, которые пройдут в Санкт-Петербурге в 2022 году. Мы планируем и дальше развивать движение WorldSkills, поддерживать и проводить мероприятия, направленные на популяризацию навыков рабочих профессий.