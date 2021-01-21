Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 21 января 2021 года: Рекорд по количеству свободных коек и легкий способ записи на вакцину

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 21 января 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 21 января 2021 года. За прошедшие сутки в Северной столице инфекция подтвердилась еще у 3347 человек. Смольный объявил о рекордном числе свободных коек в стационарах – почти 27%. В Координационном совете отмечают улучшение эпидситуации, но просят подождать еще 2 недели для точных выводов. В любом случае оснований для смягчения ограничений по инфекции пока нет.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 307 392 человек. Умерли от инфекции 9043 горожанина (+72 за сутки), а выздоровели 193 417 (+2855 за сутки), - передает обновленные данные Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

На портале «Здоровье петербуржца» опубликовали полезную памятку для записи на прививку от COVID-19. Дело в том, что некоторые горожане до сих пор испытывают проблемы с тем, чтобы попасть в поликлинику ради вакцины. Именно поэтому отдельные активисты решили облегчить поиск медпунктов со свободными талончиками на прививку и создали удобные чат-боты для отслеживания ситуации.

Школу №416 из Петергофа предупредили через суд из-за массовых заражений коронавирусом учащихся и учителей в течение двух недель. Между тем прививку сделали уже примерно 3 тысячи педагогов.

В Ленобласти ситуация по пандемии стабильная: за сутки в 47-м регионе заболели 227 человек (28 262 всего). Выздоровели 25 408 (+241) жителей области, а умерло 343 (+7).