Птицефабрика сделала выставку картин петербургских художников. Фото предоставлено пресс-службой птицефабрики «Северная».

На улицах Петербурга и в диджитал появилась первая выставка птицефабрики «Северная» — 12 работ современных петербургских художников вошли в первую галерею птицефабрики, призванную сместить фокус с бытового и мучительного ритуала изучения этикеток товаров — на приобщение к искусству.

«Мы производим курицу такой, какой она должна быть» — эта идея легла в основу создания картинной галереи. Птицефабрика сравнила поход в супермаркет за продуктами с посещением музея — покупатели долго стоят напротив прилавков, изучая качество товара и состав, при этом испытывают массу сомнений и в итоге даже не всегда могут сделать выбор. Птицефабрика «Северная» проектом с художниками фокусирует внимание покупателей на доверии к качеству продукта.

Фото предоставлено пресс-службой птицефабрики «Северная».

- В конце 2020 года мы сделали ребрендинг торговой марки «Птицефабрика Северная», в новой упаковке особенно подчеркнули высокую степень открытости: сам продукт максимально открыт и вся важная для потребителя информация считывается сразу — дата изготовления, срок годности, данные по БЖУ и калория, - поясняет исполнительный директор Птицефабрики «Северная» Валерий Кривоносов. - В один ряд с этим критериям мы также поставили гарантию качества продукта — «Северная» производит мясо цыплят-бройлеров, в котором нет ГМО, гормонов и антибиотиков. Таким образом, вместо того, чтобы долго разглядывать упаковку, мы предложили покупателям брать продукт быстро – потому что его качество и постоянство позволяют это. А освободившееся время и созерцательную энергию потратить на что-то более возвышенное, чем продукты на полках в супермаркете: настоящие картины от художников.

Фото предоставлено пресс-службой птицефабрики «Северная».

СПРАВКА

Птицефабрика «Северная» — локальный бренд Петербурга и Ленинградской области. Птицефабрика является крупнейшей в СЗФО и выпускает мясо цыплят-бройлеров уже более 30 лет. Два года назад предприятие окончательно вошло в состав тайского международного агропромышленного холдинга Charoen Pokphand Foods (CPF), мирового лидера в области сельского хозяйства и аквакультуры. В конце 2020 года «Северная» провела ребрендинг и запустила интернет-магазин.