Сыграл в бильярд своей машиной: В Петербурге лихач устроил аварию с шестью автомобилями

Массовая авария на Гражданском проспекте

В Санкт-Петербурге лихач устроил массовую аварию на перекрестке Гражданского проспекта. Как шутят в социальных сетях, мужчина решил сыграть в бильярд своим авто. Водитель разогнался и на полной скорости протаранил стоявшие на светофоре автомобили. От мощного удара их раскидало в разные стороны. В необычной аварии сейчас разбираются полицейские.

- ДТП с участием шести машин произошло в 6:00 утра, - сообщили КП-Петербург в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Пять автомобилей стояли на светофоре, шестой в них въехал.

В аварии столкнулись шесть машин Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербурга

Предварительно, в аварии никто серьезно не пострадал - Скорая помощь о госпитализации с места аварии не сообщала.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что виновник аварии был пьян в момент ДТП.

- В нас въехал пьяный мигрант, - признался один из участников аварии.

Однако официально информации о том, что лихач был пьян нет. Сейчас силовики проводят проверку.