Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии прошел в СПбГУПТД. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

20 января 2021 года, на площадке Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии. Это особо важное мероприятие для петербургских выпускников и обучающихся 10 классов, ведь призеры и победители регионального этапа становятся претендентами на выход на всероссийский уровень олимпиады, где лауреаты получат льготы при поступлении в вузы, в том числе возможность поступления без экзаменов, а также становятся претендентами на получение гранта Президента Российской Федерации.

Опыт проведения подобных мероприятий у СПбГУПТД внушительный: 6 лет подряд вуз проводил заключительные и региональные этапы Всероссийских олимпиад по химии, технологии, искусству (мировая художественная культура). Многолетняя практика позволила СПбГУПТД стать опытным организатором и впоследствии консультировать другие вузы, принимающие олимпиадное движение, по техническим и организационным вопросам. Какие корректировки внесла пандемия в организацию такого важного для петербургских школьников мероприятия, - в нашем сегодняшнем материале.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Действительно, 2021 год внес свои изменения. В связи с этим Университетом был приняты усиленные меры в целях обеспечения безопасности участников олимпиады. Школьники заходили в здание СПбГУПТД группами по 4 человека с соблюдением дистанции 1,5 метра и были разведены по трем главным лестницам вуза, соблюдая строгий масочный и перчаточный режим, весь работающий с детьми персонал также был снабжен масками повышенного уровня защиты. Так организаторам удалось в условиях минимального контакта распределить 92 участника олимпиады. В аудиториях, оснащенных ультрафиолетовыми рециркуляторами воздуха, находилось не более 15 человек, рабочие места были расположены в шахматном порядке. Площади аудиторного фонда СПбГУПТД, подходящие по технике безопасности для работы с химическими реактивами, позволили увеличить установленную норму дистанции в 1,5 метра до 2 и более метров.

Школьники 10-11 классов соревновались в рамках трех туров: теоретический тур, выполнение практического и методического задания и защита. Сегодня главный корпус Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна на Большой Морской, 18 стал площадкой для проведения практической части олимпиады, где участники из Петербурга представили на суд жюри проделанную ими работу.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

На сегодняшний день Всероссийская олимпиада школьников по 24 общеобразовательным предметам является самой престижной в России. Целью соревнования является развитие творчески одарённых детей, развитие способности школьников к научной деятельности, а также развитие способности создавать конкурентоспособные продукты, технологии, значимые для развития страны. Став победителями и призерами регионального этапа, школьники смогут представить свой регион на заключительном этапе олимпиады и получить в случае победы льготы при поступлении в ведущие вузы страны, а также стать претендентами на получение гранта Президента Российской Федерации.