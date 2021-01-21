Новые вице-губернаторы пообещали депутатам перевести медицину в «цифру» и заняться Конюшенным ведомством

Новые члены правительства пообещали обсудить с федеральными властями судьбу Конюшенного ведомства. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СТРАТЕГИЮ ВОПЛОТЯТ

Кандидатуры трех новых вице-губернаторов Петербурга согласованы. На заседании в ЗакСа 20 января их представил губернатор Александр Беглов.

– Сергей Дрегваль знает отрасль энергетики и тарифного регулирования. Станислав Казарин, на которого будет возложена задача цифрового развития, курировал запуск сервисов в пандемию. Борис Пиотровский – вице-губернатор, отвечающий за культуру и спорт, – работал над концепцией развития культуры Петербурга, – заверил он.

Прежде чем поддержать кандидатов, каждого допросили с пристрастием: планы, взгляды, политические убеждения.

Советник губернатора Сергей Дрегваль отметил, что Петербург не испытывает дефицита мощностей, а ситуация с прорывом труб улучшается – в прошлом году зафиксировали снижение аварийности на 9-12 процентов. Кроме того, Дрегваль дал слово, что тарифы на тепло и горячую воду не вырастут из-за грядущего акционирования ГУП «ТЭК».

Казарин заверил, что в 2021 году есть возможность окончательно развернуть «цифровой медицинский контур». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель Комитета по информатизации и связи Станислав Казарин заверил, что в 2021 году есть возможность окончательно развернуть «цифровой медицинский контур» – это запись к врачам онлайн, цифровой документооборот в учреждениях здравоохранения – всего несколько десятков систем для врачей и пациентов.

Первый зампредседателя Комитета по культуре Борис Пиотровский пообещал рассмотреть вопрос сохранения деревоземляных укреплений в стенах Петропавловской крепости, подискутировать о Доме Басевича и Ниеншанце, развить и реконструировать Музей Достоевского, а также обсудить с федеральными властями судьбу Конюшенного ведомства.

– Видим, что все три вице-губернатора подготовленные, сумели разработать стратегию работы и разобраться в тонкостях, – подвел итог председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Выдвижение на передовые позиции еще молодых, но уже опытных специалистов можно только приветствовать. Это еще раз подчеркивает скурпулезность подхода губернатора к вопросам формирования кадрового состава своей команды.

ТРУДОВОЙ СТАЖ УЧТУТ

Городское правительство вновь правит Социальный кодекс. Поправкой, принятой пока за основу, город предлагает учитывать трудовой стаж петербуржцев в соседней Ленобласти. Ведь именно от регионального стажа сильно зависит и региональная соцподдержка пенсионеров.

На сегодня в Петербурге почти 122 тысячи пенсионеров с длительным трудовым стажем. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На сегодня в Петербурге почти 122 тысячи пенсионеров, за исключением ветеранов труда и ветеранов военной службы, с длительным трудовым стажем.

– Поправка навеяна самой жизнью, – отметил Вячеслав Макаров. – Область в этом тоже заинтересована, чтобы было совместное решение вопроса.

ОДИНОЧЕК ПОДСТРАХУЮТ РУБЛЕМ

Еще одна новая поправка в Социальный кодекс, разработанная в Смольном, расширит круг лиц, которые имеют право на соцконтракты. Сейчас такую помощь получают малоимущие семьи с детьми, в которых трудоспособные члены по независящим от них причинам зарабатывают меньше прожиточного минимума. Всего в городе около 6,5 таких семей.

Соцконтракт подразумевает не только выплаты (ежемесячные по 11 700 рублей либо разовые в 250 000 рублей), но и программу социальной адаптации. Она может включать поиск работы, профобучение, открытие своего дела, покупку предметов первой необходимости и медикаментов, образование.

С поправкой на соцконтракты смогут рассчитывать одиноко проживающие бедные петербуржцы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С поправкой на соцконтракты смогут рассчитывать одиноко проживающие петербуржцы, среднедушевой доход которых по не зависящим от них причинам меньше прожиточного минимума.

На соцконтракты в 2021 году Смольный предлагает потратить дополнительно 776 миллионов рублей (в том числе 489 миллионов – из городского бюджета).

КСТАТИ: Вывозить мусор разрешат по утрам в выходные и праздники

Любопытную поправку собираются внести в региональный закон об административных правонарушениях в перечень исключений, за которые не положено наказывать за нарушение «закона о тишине», добавят вывоз твердых коммунальных отходов с 8.00 до 12.00 по выходным и праздникам. Ранее в исключениях фигурировал вывоз твердых бытовых отходов, но недавно термин из федерального закона исчез.

– Поправка направлена на санитарное благополучие, – пояснила депутат Мария Щербакова. – Особенно она касается центральных районов, где сложная логистика и серьезные транспортные потоки.