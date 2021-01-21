Памятник Петру Первому может появиться у «Лахта Центра»

В Петербурге может появиться новый памятник Петру I, спасающего утопающих. Фото: КГА

В Петербурге может появиться еще один памятник Петру I. Монумент хотят установить на Приморском шоссе у «Лахта Центра». Это место выбрано не случайно: памятник отсылает к знаменитой легенде о спасении Петром в 1724 году тонущих на лодке рыбаков. Считается, что произошло это как раз близ Лахты, а после этого эпизода царь простудился и заболел, что в конечном счете привело его к смерти. Эскиз памятника повторно рассмотрел Градостроительный совет 20 января – обсуждения были жаркими.

Если эскиз примут, то памятник могут установить в 2024 году. Фото: КГА

Отметим, что подобный памятник уже когда-то в Петербурге был. Работу скульптора Бернштама в городе установили на Адмиралтейской набережной в 1909 году – к двухсотлетию Полтавской битвы. Однако после революции ее признали антихудожественной, демонтировали и отправили в мастерские на переплавку. Памятник изображал царя, который выходит из бушующих волн, вытаскивая нескольких человек. Новый памятник будет сделан явно с отсылкой к утраченному, однако не является точной копией. Поэтому один из главных вопросов на обсуждении касался авторства этой работы.

Памятник хотят установить у "Лахта Центра". Фото: КГА

– Это принципиально важный вопрос: на постаменте будет написано имя современного скульптора или «по мотивам Бернштама»? Это будет называться воссоздание? Воссоздание на прежнем месте невозможно (сейчас там стоит памятник «Царь-плотник» - прим. Авт.), но мы говорим о том, что памятник максимально близок к оригиналу, он интерпретируется. Тогда мы должны иметь в виду, что он сделан по мотивам, – выразил свою точку зрения на заседании искусствовед Семен Михайловский.

Эскиз памятника повторно обсудили на заседании Градсовета. Фото: КГА

Ко второму рассмотрению эскиза вопрос с легитимностью прояснили: так, новый монумент можно будет назвать авторской копией памятника. Кроме того, группа авторов проекта учла высказанные ранее замечания. Например, они касались территории, где будет установлен памятник. Ранее это был сквер с газонами и деревьями, которые резонировали с самой скульптурой.

– Теперь мы видим площадь, и это большой плюс, появились более мощные гранитные элементы, которые переходят в постамент, – отметил рецензент проекта, президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов. – В целом, я считаю, что эту работу можно согласовать.

У "Лахта Центра" появится авторская копия памятника Петру I. Фото: КГА

Обсуждали и то, что памятник будет расположен в отдаленном уголке города: не будет ли ему там «одиноко» и не станут ли его зрителями лишь сотрудники «Лахта Центра»?

– Что касается положения памятника в городской среде, у меня нет особых сомнений по этому поводу. Все прекрасно знают, что это большой кластер, это будет переход от Парка 300-летия, напротив есть Дворец единоборств, там есть набережная и парк, и это будет еще один элемент для прохода и обзора, – считает архитектор Сергей Орешкин.

В итоге большинство членов Градсовета выступило за появление памятника, в том числе его поддержал и главный архитектор города Владимир Григорьев. Как отметил один из авторов проекта, архитектор Михаил Мамошин, установить у «Лахта Центра» монумент планируется в 2021 году. Ждать ли петербуржцам нового памятника, станет известно на следующей неделе – после окончания голосования и составления соответствующего протокола.