Самая крупная партия «Спутника V» поступила в Санкт-Петербург с начала вакцинации

В Петербург пришли еще 62,5 тысячи доз вакцины. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новая, самая крупная партия вакцины от коронавируса доставлена в Санкт-Петербург. В город прибыли 62 550 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак», известного под названием «Спутник V». Пока вакцину поместили на центральную фармацевтическую базу, а в течение трех ближайших дней ее развезут по всем 70 прививочным пунктам Северной столицы.

- Мы с радостью встречаем новую партию вакцины. Это самая большая партия за все время. Самая первая поставка, к примеру составила всего 400 доз. А в начале следующей недели придет новая крупная партия, даже чуть большего объема, чем нынешняя, - рассказала генеральный директор Центральной фармацевтической базы Санкт-Петербуга.

Отметим, что вся вакцина хранится в медицинских холодильниках при температуре -18 градусов. Ее доставляют машины-рефрижираторы, а развозят мелкими партиями, но уже в термоконтейнерах.

С фармбазы вакцину начнут развозить по прививочным пунктам. Фото: пресс-служба губернатора СПб

После поступления препарата специалисты фармбазы должны проверить его, принять документально и после этого начать развозить. Доставлять препарат начнут уже в четверг, а продолжат в пятницу и субботу. За 2,5 дня вакцину развезут по пунктам. В каждый будет отправлено 400-500 доз вакцины. Там ее уже ждут.

- Петербуржцы активно идут на прививку, очень много людей старшего возраста. Есть запись, люди готовятся заранее. Получена значительная партия, значит, процесс вакцинирования продолжится в запланированном режиме, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Напомним, что сейчас в Петербурге работают 70 прививочных пунктов, в основном в городских поликлиниках, однако в планах стоит увеличение этого показателя до 130 и более. Вакцинация от коронавируса абсолютно бесплатная и строго добровольная.