Жена главного тренера «Зенита» рассказала о совместных родах с мужем

Для многих семья Семака - пример для подражания.

Сегодня, 21 января, в большой семье главного тренера «Зенита» Сергея Семака праздник. 13 лет назад его жена Анна родила ему сына Ивана. В своем Instagram знаменитая петербурженка рассказала о том, как рос мальчишка и призналась, что он появился на свет в присутствии мужа.

- Моя беременность Ваней, единственные своевременные партнерские роды, - уникальный опыт, которого хватило, чтобы хоть раз ощутить настоящее чудо. Я до сих пор помню то утро, когда мы с Сергеем лежали в обнимку на каталке в коридоре роддома. Седая медсестра заботливо принесла нам рисовую кашу, с разлитым посередине тарелки солнцем из растопленного сливочного масла. В этом моменте было столько любви..., - вспомнила женщина.

Как назвать сына, по ее словам, сомнений не было. После рождения первенца Семена, он принес в их жизнь мир. Мальчишка рос послушным, добрым, ласковым, интересующимся наукой, и не доставляющий родителям никаких хлопот даже на бытовом уровне.

На прошлый день рождения, по рассказам его мамы, он попросил родителей свозить его в Лувр: посмотреть на Мона Лизу. А в этом году запросы были посерьезнее: поинтересовался, возможно ли получить акции Tesla, Netflix или кроссовки. В итоге родители вручили юному инвестору спортивную обувь.

Мальчишка учится в Великобритании. Анна Семак не скрывает, что им было тяжело отпустить Ваню в другую страну.

- Его присутствие структурирует пространство, его юмор - лекарство от плохого настроения для всех, кто оказывается рядом. От его шуток мы с Сергеем смеемся до слез, - заверила она.

Ваня Семак второй год учится за границей. Фото: СОЦСЕТИ

Тем не менее, переживать пока не за что: Иван показывает прекрасные результаты и размышляет намного глобальнее, чем многие его сверстники. Интересуется политикой и собирается написать книгу «13 лет без курева».

- Неожиданно, за последнее время, сын превратился из ребенка в самостоятельного, целеустремленного юношу, мечтающего заниматься наукой в области медицины и, закончив Оксфорд, быть полезным в России, - отметила Анна и пожелала ему в соцсетях, чтобы учеба приносила радость, испытания закаляли характер, а его хранил Бог.

Напомним, что у Анны и Сергея Семак по одному ребенку от первого брака, еще пятеро общих – Семен, Иван, Варвара, Савва и Илария. Пять лет назад они удочерили Таню, девочку с инвалидностью. А в июле 2020 года на свет появилась их внучка: старшая дочь Анны от первого брака родила первенца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следим по камерам: жена Семака рассказала, как наказывает детей

Супруга тренера «Зенита» ответила на вопросы подписчиц и дала советы по отношениям в семье (подробности)

Жена Сергея Семака рассказала о трагедии в семье

Оказывается, несколько лет назад они потеряли ребенка (подробности)