Смерть блогера от укуса змеи и ящеры за 100 тысяч рублей: Что известно о русском биологе, который пытался вывезти из Бразилии 200 животных

Биолог пытался вывезти животных из Бразилии Фото: Disclosure/PF

Бразильские СМИ наперебой рассказывали новость о задержании 35-летнего биолога из Санкт-Петербурга, который пытался вывезти из Сан-Паулу 200 диких животных. Россиянин приехал в жаркую страну в декабре и лично ползал по лесам Сан-Паулу, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул в поисках экзотических обитателей. Он сумел поймать 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек и более 100 беспозвоночных.

Вывезти в Россию мужчина пытался их в багаже и в ручной клади. Но был задержан в аэропорту во время вылета. «Комсомолка» узнала личность «контрабандиста», им оказался трагично известный в России торговец животными, которому приписывали вину за смерть блогера.

СМЕРТЬ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Об аресте русского биолога сообщили Национальная полиция Бразилии и Министерство экологии. Как оказалось, они долгое время следили за русским туристом, ведь раньше он уже вывозил из страны экзотических обитателей и был задержан с ними в аэропорту Амстердама. В 2017 году в его багаже нашли змей, лягушек, тараканов и ящериц. Он прятал живых животных, закутав их в одежду в чемоданах. Как выяснила «КП-Петербург», задержанного называют 35-летним Кириллом Кравченко. Среди тех, кто продает в Северной столице экзотических животных, есть один «биолог» с таким же именем. Ранее он уже несколько раз был в центре скандалов.

С именем Кирилла Кравченко в 2017 году в соцсетях связывали смерть другого биолога - блогера Арслана Валеева. Погибший снимал видео про змей и рысей, вел канал «Bob Cat ТВ», в его доме был настоящий зверинец.

Арслан Валеев умер от укуса змеи Фото: СОЦСЕТИ

Смерть биолога была показана в прямом эфире. Парня укусила ядовитая змея - черная мамба. Об этом он сообщил своим подписчикам, попрощался с ними и продиктовал номер Екатерины, попросив сообщить ей о случившемся. Супруге парня действительно позвонили подписчики, а та рассказала о случившемся родителям Кирилла. Но спасти его не успели.

От укуса блогер скончался в больнице. После его смерти в социальных сетях поднялся скандал. Интернет-пользователи требовали наказать Кравченко и Екатерину, якобы ссора с ними привела к тому, что Кирилл полез к опасной змее в террариум.

«ЗАДЕРЖАН С 300 РЕПТИЛИЯМИ»

Дело в том, что незадолго до смерти Арслан сам изобличил свою жену Екатерину в связях с Кравченко. Он опубликовал пост, в котором призвал привлечь их к ответственности за браконьерство.

- Прошу обратить внимание на противозаконную деятельность Кравченко и Екатерины, - писал блогер. - Пара регулярно и без документов провозят редких животных.

Арслан призвал привлечь к ответственности «браконьера» Кирилла Кравченко. Он утверждал, что такой деятельностью тот занимается уже больше 10 лет. Среди прочего он привел пример задержания в Домодедово, где один из пассажиров пытался ввезти в Россию из Мадагаскара через Дубаи 285 рептилий и насекомых. Среди них были ящерицы, хамелеоны, жуки и сверчки.

Биолог хотел вывезти животных для продажи в России Фото: Disclosure/PF

Таможня имя пассажира не назвала, но Арслан утверждал, что это именно Кравченко. Позже он опубликовал еще одно видео, в котором рассказывал, что «браконьер» теперь везет диких животных из Африки. После этого видео Екатерина пожаловалась в своих соцсетях, что Арслан сдал ее таможне.

«ЖИВОТНЫЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ УМИРАЮТ»

Одним из последних видео Арслана вновь стало разоблачение Кирилла Кравченко.

- Кирилл Кравченко довольно известная персона, - говорил Арслан. - Он привозил животных из Новой Зеландии - наутилусов, из Австралии молохов, из Южной Африки и Японии гониозавров, также он возит животных из Юго-Восточной Азии, из Мексики и Бразилии. Животные, которых он привозит – почти не размножаются, максимум один раз, молохи умерли в течение нескольких месяцев, все остальное померли в дальнейшем. Это чистый заработок на гноблении животных из природы.

Петербуржец фигурировал в новостях ранее Фото: СОЦСЕТИ

К слову, после смерти Арслана Екатерина вновь попала в скандал. Ее чемодан нашли в аэропорту Турции, среди вещей было несколько десятков змей, черепах, лягушек и ящериц.

«НА ОДНОМ УРОВНЕ С НАРКОТОРГОВЛЕЙ»

Сам Кирилл Кравченко своей «любви» к животным в социальных сетях не скрывает. Он выкладывает фотографии о путешествиях и часто делает репосты из группы по продаже экзотических животных. В этом сообществе говорится, что продавцы живут в Санкт-Петербурге, но отправляют «товар» во все уголки страны. Там можно найти ящериц, змей, крупных пауков, жуков и прочих тварей. Группа часто обновляется, вывешивая новый «товар» и ценники. Причем бизнес, судя по всему, это немалый.

За пару ящериц (самца и самку) ценник доходит до 110 тысяч рублей, змея стоит 40 тысяч рублей, а черепаха – 15 тысяч рублей. Пауки и скорпионы дешевле – до 5 тысяч рублей, сколопендра – 15 тысяч рублей, рак – 45 тысяч рублей. Среди прочего там также можно найти жуков и тараканов.

Цены на рептилий достигают 100 тысяч рублей Фото: Disclosure/PF Фото: СОЦСЕТИ

По оценкам экспертов рынок диких животных в мире стоит на одном уровне с наркоторговлей и торговлей оружием. А обороты достигают миллиарды долларов.

- Разумеется, это крайне прибыльный бизнес, цены на отдельных животных крайне высоки, - рассказал «КП-Петербург» научный руководитель программы WWF России по сохранению биологического разнообразия Владимир Кревер. – Он стоит на одном из первых мест, входит в тройку лидирующих, по данным ООН. Такие животные, безусловно, ценятся, более массовый спрос на черепашек, которых покупают в качестве подарков детишкам, а «экзоты» – это очень ограниченный спрос среди коллекционеров, эти животные дорого стоят, их сложно содержать в неволе, нужно знать биологию, как кормить, как лечить.

«В РОССИИ СРАВНИМО С ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ»

Браконьеры пользуются тем, что на фоне наркоторговли и торговли оружием к торговле дикими животными нет такого внимания. При этом чаще всего люди несут ответственность только в том случае, если животные находятся под угрозой исчезновения.

- В 2012–2018 годах зафиксировано более 3 200 случаев импорта в Российскую Федерацию животных, находящихся под угрозой исчезновения, - говорится в отчете WWF России. – Это более 100 тысяч живых особей, 12 миллионов частей тел, и более 1800 случаев экспорта из России (более 900 экспортных операций с животными из дикой природы, около 3000 живых особей, более 22 700 частей тел и дериватов. По данным Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, контрабанда диких животных в России как одна из форм незаконного оборота по масштабу сопоставима с незаконным оборотом культурных ценностей, драгоценных камней и металлов и отстает лишь от контрабанды продукции военного назначения.

Паукообразные ценятся среди любителей экзотики Фото: Disclosure/PF

Сейчас полиция Бразилии проводит проверку после задержания россиянина.

- По факту вывоза местных животных было составлено подробное заявление, которое было отправлено в институт для анализа и подготовки подробного отчета по задержанным экземплярам животных, - сообщается в пресс-релизе полиции Бразилии на официальном сайте ведомства.

Друзья петербургского Кирилла Кравченко не смогли подтвердить или опровергнуть его задержание в Бразилии. «Комсомолка» запросила комментарий у самого Кирилла, на момент публикации ответ от него не поступил.

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