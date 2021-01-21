«Меня не покидало ощущение грязи и мерзости»: Анна Хилькевич откровенно рассказала о сексуальных домогательствах режиссера

Анна Хилькевич поделилась историей о пережитом харассменте.

34-летняя актриса Анна Хилькевич практически 20 лет скрывала, что в 15 лет подверглась сексуальным домогательствам. В своем Instagram белокурая красавица призналась, что раньше была к этому не готова, а теперь, не называя никаких имен и данных, может поделиться своей историей.

- Я - юная начинающая артистка, только оканчиваю театральную школу, мечтаю сниматься в кино. У меня почти не было опыта в съемках, кинопроизводстве, я не знала, как проводятся пробы, ведь я только-только вступала на этот путь. И вот прихожу я на пробы одного проекта на Мосфильм<…> Зашла в кабинет, познакомилась с режиссером, поговорили. И дальше он выводит меня в коридор и говорит: «очень хорошо, ты мне понравилась. Я тебе напишу, куда и когда приехать в следующий раз», - вспоминает Хилькевич.

Актриса тогда была на седьмом небе от счастья. С нетерпением ждала заветное смс с датой и адресом реальных проб. И дождалась! Приехала в назначенное место к нужному времени. Начинающая актриса была очень рада происходящему в жизни, что ее даже не смутили пробы… в обычной квартире.

- Меня встречает режиссер, по квартире ходит еще один взрослый дядя. Они обмолвились, второй дядя вышел, а режиссер пригласил меня в гостиную...Мы сели на диван, он достал бумажки с текстом для проб и дал их мне в руки. Мы начали читать сцену по ролям. И тут он мне говорит: «Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной», - продолжила свою исповедь Хилькевич. - Не знаю, может он пытался применить на мне технику НЛП, может это доставляло ему удовольствие, может это его привычный способ «развода» актрис на секс... но я не прочухала. Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках, и он пытается завалить меня.

Испуганная до ужаса 15-летняя девочка «вскочила как ужаленная и понеслась к выходу».

- Думала меня не выпустят, и я буду изнасилована прямо там, - еще раз перенеслась в события того страшного дня Анна.

Естественно, ни о какой роли в кино она тогда уже не мечтала. Только бы унести ноги… К счастью, дверь квартиры открылась, и ее спокойно отпустили.

- Я вышла на дорогу, слепило яркое солнце, но меня не покидало ощущение грязи и мерзости. Хоть ничего особо страшного произойти не успело, но мне и того хватило, - призналась она.

Через пару дней ей позвонили из кинокомпании и сообщили, что ее утвердили на роль. Не раздумывая, Хилькевич отказалась. Так как роли, добытые таким способом, ей были не нужны.

Актриса заверила, что обидчика наказывать не собирается. Она считает, что «жизнь – бумеранг». А написала свою историю для того, «чтобы уберечь юных артисток от неприятностей, которые могут возникнуть из-за неопытности».

- Никогда не ходите в квартиры на пробы. Офисы стоят дешевле. А если вас хотят утвердить через «постель», то бегите от этого человека, - порекомендовала Анна Хилькевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История Харви Вайнштейна: как главный секс-маньяк Голливуда получил 23 года тюрьмы

Что в действительности стоит за этим делом: домогательство к актрисам или политические разборки? (подробности)

Лолита: Я за харассмент. Если он исчезнет, мы забудем, что такое секс!

Похудевшая на 20 кг певица почти выселила бывшего мужа из своей квартиры и готовится сыграть в театре 26-летнюю невесту (подробности)