Что происходит в «Зените»: последние новости на 22 января 2021 года

"Зенит" провел свой первый товарищеский матч на сборах и порадовал множеством голов. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» продолжает проводить первый тренировочный сбор в Дубае, а «Комсомолка» - следить за командой. Команда наконец-то после недели занятий провела первый матч в 2021 году – товарищеский, с латвийской «Ригой». Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 4:0. Мячами отметились Дриусси, Вендел, Мостовой и Крапухин. Последний – игрок молодежки.

Первый тайм вышел довольно скоростной и с преимуществом зенитовцев. Во второй половине встречи состав команды радикально поменялся. Ход матча стал более медленным, а «Рига» окончательно присела к своим воротам. Еще из хорошего – Вендел забил дальним ударом, чего не часто увидишь в «Зените». К сожалению, не обошлось и без травм. Александр Ерохин получил неприятное повреждение колена, сыграв всего пару минут. Его будут обследовать.

Увы, к команде пока не могут присоединиться зараженные коронавирусом Лунев и Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

- Думаю, что завтра-послезавтра все точно скажем. По горячим следам сложно сказать что-то более подробно. Что касается Ракицкого, то он не играл из-за небольшого повреждения. Как и Миша Кержаков. Они скоро к нам присоединятся, так же как и Караваев с Дугласом, которых мы тоже ждем. Думаю, они начнут с нами работать уже с завтрашнего дня, - рассказал главный тренер «Зенита». Сергей Семак в послематчевом интервью пресс-службе клуба.

Появились подробности состояния здоровья нападающего Артема Дзюбы и вратаря Андрея Лунева, которые уже неделю вынужденно пропускают сбор из-за положительного теста на коронавирус. Увы, инфекция пока что не покидает футболистов, однако они чувствуют себя нормально.