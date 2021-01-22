Атлантический циклон принесет резкую оттепель и ледяные дожди в Санкт-Петербург

Морозы отступят и придет январское тепло. Но выходить на лед в любом случае запрещено. Фото: Артем КИЛЬКИН

Январская оттепель, как бы странно это не звучало, приходит в Санкт-Петербург. Благодаря влиянию атлантического циклона, в пятницу температура в городе поднимется до ноля градусов, а в выходные станет еще выше.

- Санкт-Петербург: начало оттепели. 22 января синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует теплый сектор мощного атлантического циклона. Его усилиями ожидается облачная погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, вечером морось. Высока вероятность гололедных явлений, местами ледяные дожди, - сообщает на странице в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Температура в городе будет постепенно повышаться. И если с утра было -7 градусов, то к вечеру она достигнет - 1…+1. По Ленинградской области разброс традиционно больше - от -4 до +1 градуса.

Синоптики обещают мокрый снег и дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН

Также в пятницу ожидается юго-восточный, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и составит 749 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы.

Ну а выходные окажутся в Петербурге слякотными. В субботу, 23 января, синоптики обещают мокрый снег, морось и туман. Температура в течение суток составит от 0 до +2 градусов. На дорогах возможна гололедица.

А в воскресенье вообще пойдет дождь. Ночью будет 0...+2, а днем от 1 до 3 градусов тепла. Гололед также присутствует.