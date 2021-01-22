«Можно будет выбирать, чем вакцинироваться»: у 30% петербуржцев выработался иммунитет к коронавирусу

С начала года не выявлено ни одного случая повторного заражения ковидом Фото: Олег ЗОЛОТО

По сравнению с декабрем 2020 года, петербуржцы стали реже заражаться коронавирусом. И причиной тому специалисты называют новогодние ограничения. Конечно, люди встречались, общались и отдыхали вместе, но большими группами собирались в основном на улице. И, как пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, на свежем воздухе риск заражения намного ниже, чем в помещении. Особенно если на лицах у людей маски.

- И среди детей у нас заболеваемость упала на 30-40 процентов, - констатирует она. – Ведь они были разобщены и распространяли инфекцию.

Также Ирина Чхинджерия отметила, что в Северной столице не зарегистрировано ни одного случая повторного заражения ковидом. Что же касается гриппа, то в декабре такой диагноз поставили 20-ти петербуржцам. В новом году пока заразившихся нет.

Прививки от коронавируса уже сделали свыше 30 тысяч петербуржцев Фото: Олег ЗОЛОТО

- У нас отлично прошла прививочная кампания, - отметила специалист. – Инъекцию от гриппа получили свыше 60% жителей. Набирает обороты и вакцинация от коронавируса. Прививку препаратом «Спутник V» сделали уже более 32 тысяч человек. Имеется у нас и другая вакцина – «ЭпиВакКорона», разработанная подразделением «Роспотребнадзора». Она пока поступила в количестве 1000 доз, предназначенных для сотрудников ведомства. Но, думаю, в феврале, мы получим еще одну партию, и тогда жители смогут выбирать, какой из этих вакцин они хотят привиться.

Кроме того, по словам Ирины Чхинджерии, петербуржцы активно сдают тесты на антитела. Исследование показало: у 30% жителей есть иммунитет к коронавирусу.

- Только нужно понимать, что речь идет не обо всем населении, а только о тех людях, которые обратились за тестом на антитела. О тех, кто переболел ковидом либо привился от него, - поясняет она.

Петербуржцам также напоминают, что наличие вакцины от ковида не освобождает от обязанности носить маски в общественных местах. Во-первых, из-за того, что нужно дождаться, пока полностью сформируется иммунитет – а это 3-4 недели после второго этапа прививки. Ну а во-вторых потому, что ни у кого на лбу не написано, вакцинировался он или нет. а потому человек может запросто угодить под штраф.