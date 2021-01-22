Максим Матвеев взял приз за лучшую мужскую роль на ТВ на премии «Золотой орел 2020»

Максим Матвеев стал лучшим актером на телевидении по мнению премии "Золотой орел- 2020". Фото: instagram.com/maxim_matveev_ / постер сериала

Максим Матвеев победил в номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» на премии «Золотой орел 2020». Награду актер получил за главную роль в сериале «Триггер». Лента рассказывает о психологе, практикующем метод шоковой терапии, который однажды дает сбой и подводит его – в один день одна из пациенток героя Матвеева кончает жизнь самоубийством. После 4 лет колонии мужчина возвращается к работе и пытается раскрыть уголовное дело, которое ему вменяли.

Любимая жена тут же поздравила супруга с победой. Тот расплылся в улыбке. Фото: instagram.com/lizavetabo

Более того, «Триггер» стал лучшим телевизионным сериалом прошлого года. Две радостные новости Матвеев узнал в компании со своей супругой Елизаветой Боярской в Санкт-Петербурге. Супружеская пара тут же налила себе шампанского и отметила событие.

- Кто тут самый лучший артист? Максим Матвеев! А лучший сериал какой? «Триггер»! Ура-а-а! Поздравляю всю команду! – поделилась эмоциями супруга Матвеева в своем Instagram.

Добавим, что самой Елизаветы Боярской в этом году в номинантах премии не было. А вот Матвеев мог взять еще один приз – но уже за лучшую мужскую роль в фильме «Союз спасения».