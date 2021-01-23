Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 23 января 2021 года: Небольшое смягчение ограничений и процент горожан с выработанным иммунитетом

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 23 января 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» подготовила подборку всех последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро субботы, 23 января 2021 года. За прошедший день в Северной столице выявили инфекцию еще у 3104 человек. В Смольном твердят про снижение интенсивности распространения COVID-19 – например, число свободных коек уже перевалило за 30%.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 313 608 человек. Умер от инфекции 9181 горожанин (+59 за сутки), а выздоровели 202 307 (+4696 за сутки), - передает обновленные данные Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Прививку от COVID-19 сделали 32,4 тысячи горожан. Из них почти 5,6 тысяч человек прошли полный цикл вакцинации, то есть в два этапа. Жителям Северной столицы вот-вот обещают сделать запись на прививку через сайт «Госуслуги», но заработает она не ранее 1 февраля.

Тем временем в Санкт-Петербурге внезапно смягчили ограничения по коронавирусу. Но незначительно – с 23 января детские кружки и секции возобновили свою работу. В онлайне допобразование было, напомним, с 9 ноября 2020 года.

«Комсомолка» попыталась узнать условия, при которых пандемия коронавируса в Северной столице должна пойти на спад весной. Особенно этот вопрос актуален в связи с тем, что город на Неве накануне вновь обошел Москву по уровню заболеваемости инфекцией.

В Роспотребнадзоре заявили, что иммунитет от коронавируса выработался уже у 30% петербуржцев. Эксперты ссылаются на исследования результатов теста на антитела. Еще из любопытного – среди детей заболеваемость упала почти на 40%.

В Ленобласти ситуация по пандемии куда стабильнее. За прошлый день в 47-й регион поступило более 9 тысяч доз вакцины от коронавируса. В минувшие сутки в области заболели 223 человек (28 710 всего). Выздоровели 25 872 (+207) жителя региона, а умерло 362 (+9).