Дрейфующих на оторвавшейся льдине двух рыбаков спасли сотрудники МЧС в Петербурге

Выходить на лед в Петербурге запрещено Фото: Артем КИЛЬКИН

Двух рыбаков на Финском заливе из-за потепления чуть не унесло течением. Мужчины рыбачили на Невской губе, когда лед начал таять. В итоге льдина, на которой они находились, оторвалась и поплыла по течению. Спасать безответственных рыбаков пришлось сотрудникам МЧС.

- Сотрудники МЧС координировали катер на воздушной подушке с территории сооружения, - рассказывают в ФКП «Дирекция КЗС». - К счастью, все обошлось без происшествий. Оба рыбака спасены. Пострадавших нет.

Рыбаков доставили на берег на воздушной подушке. Они поблагодарили спасателей и пообещали больше не выходить на хрупкий лед. Напомним, что в Санкт-Петербурге выход на лед официально запрещен.

- Напоминаем об опасности выхода на непрочный лед акватории, примыкающей к судоходным каналам! - сообщают в ФКП «Дирекция КЗС». - Из-за сильного течения высока вероятность отрыва льда. Берегите себя и своих близких, не подвергайте жизнь опасности.

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