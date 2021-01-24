В Петербурге начинают сокращать число коек для больных коронавирусом: они больше не нужны

Красной зоны станет меньше Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задумались о том, что начать сокращать число коек для больных коронавирусом. Прошедшая неделя показала, что число новых больных сокращается. Это означает, что вторая волна, возможно, идет на спад. Однако делать такие выводы окончательно власти не спешат. Ближайшие 7 дней определят их дальнейшие планы.

- За эту неделю в Санкт-Петербурге госпитализировано 3904 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - сообщил глава комитета по здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец. - Это на 22,7 процента меньше, чем на предыдущей неделе. Ближайшая неделя покажет, может ли мы говорить о тенденции к стиханию второй волны эпидемии или нет. Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда.

Сейчас в Санкт-Петербурге число свободных коек составляет 4 тысячи 137. Это 33 процента от фонда под COVID-19 и внебольничные пневмонии. Всего же в городе развернуто 12 тысяч 538 коек.

Отметим, что госпитализируют в больницу тяжелых и средне-тяжелых больных. Те, кто переносят инфекцию в легкой форме, лечатся дома. На данный момент в городе больше 100 тысяч активных больных, которые еще не попали в список выздоровевших.