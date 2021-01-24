Фото в автозаке за тысячу рублей: Объявление в Интернете во время незаконных митингов вызвало ажиотаж

Объявление наделало немало шума Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"Фото в автозаке за тысячу рублей". Такое необычное и спорное объявление появилось на одном из порталов в Интернете во время незаконных акций протеста. Неизвестный горе-предприниматель предложил "хайпануть" молодежи и сделать снимок для страницы в соцсети на фоне решетчатого окна в автомобиле. Автором предложения выступил некий Роман из Санкт-Петербурга. Сделать снимок он предлагал в центре города, где в этот момент проходил несанкционированный митинг.

- Давно хотели хайпануть на своей активной гражданской позиции, но так и не удалось побывать в автозаке? - говорится в объявлении. - Специально для вас мы сделали теплую и уютную машину, сохранив весь антураж. Наша фотозона может подъехать в удобное вам место при заказе на компанию от 10 человек. Либо по предварительной записи вы можете самостоятельно подойти к заранее оговоренному месту. Сто тысяч лайков и ощущение личной причастности к протестам гарантируем! Для больших компаний скидки.

Автор объявления так и не вышел на связь Фото: Авито

Объявление вызвало небывалый ажиотаж - то ли среди желающих сфотографироваться, то ли среди негодующих. Предложение в Интернете уже посмотрели пять тысяч раз. Однако сам горе-предприниматель пропал со связи. То ли испугался настоящих силовиков, то ли пытался пошутить, но вышло неудачно. Возможно, никакого автозака для фото у него вовсе и не было. Ведь фото, которым он проиллюстрировал снимок - сделано из настоящего автозака. "Комсомолка" нашла людей со снимка, они подтвердили, что к объявлению никакого отношения не имеют.

- Фото сделано во время настоящего задержания, - рассказала "КП-Петербург" одна из девушек со снимка. - Кто взял наш снимок, мы не имеем представления. Сделать это мог кто угодно. Фотография была выложена нами в открытом доступе в соцсети.

Ранее мужчина хотел продать манто Фото: Авито

Ранее все тот же Роман выставлял у себя только два предложения - продавал енотовое манто и CD-проигрыватель. И если объявление об автозаке было завуалированной рекламой, то оно не сработало. Ничего продать у него так и не получилось.

Телефон автора объявления выключен до сих пор. На этот номер зарегистрирована страница в соцсети "Вконтакте" под ником Everto. Страница уже давно нерабочая. Ее владелец жил в Новосибирске. Местом учебы там указан - новосибирский военный институт. Однако сама страница завалена рекламными группами. Люди, состоящие в друзьях у этого человека, заявили, что не знают его.