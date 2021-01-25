Состояние Алисы Фрейндлих на 25 января 2021 года: Положительной динамики нет

Состояние здоровья Алисы Фрейндлих по-прежнему остается стабильно тяжелым. Фото: Александр ГЛУЗ

Состояние здоровья известной актрисы, звезды фильмов "Дартаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Служебный роман" и многих других Алисы Фрейндлих по-прежнему остается стабильно тяжелым. Об этом "КП-Санкт-Петербург" в понедельник, 25 января 2021, сообщил источник, близкий к городской системе здравоохранения.

- За выходные не выявилось никакой динамики - ни положительной, ни, к счастью, отрицательной, - отметил собеседник издания. - Алиса Бруновна по-прежнему остаётся в отделении интенсивной терапии. Каких-либо изменений не произошло.

Напомним: Алиса Фрейндлих оказалась в инфекционном отделении одной из петербургских больниц еще в конце прошлого года. 25 декабря звезду теле-, киноэкранов и театральных подмосток увезли в стационар на "Скорой". Как позже стало известно "КП-Санкт-Петербург", болезнь у себя она подозревала давно, но до какого-то момента предпочитала лечиться дома. Ни к чему хорошему это, как нетрудно догадаться, не привело: вместе с самой актрисой на больничной койке оказались ее дочь и внучка. Последних к настоящему моменту уже благополучно выписали, а вот самой Алисе Бруновне выписки придется подождать. Над ее выздоровлением сейчас работают лучшие врачи страны, однако процесс осложняется двумя факторами: тягой Фрейндлих к курению и дефицитом ее массы тела.

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