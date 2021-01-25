Из канала Грибоедова две недели спасали кота, который жил в трубе и чуть не утонул

Черного кота две недели не могли вытащить из трубы в канале Грибоедова. Фото: vk.com/koshkispas

История про кота, который жил, нет, не на крыше, а в канализационной трубе на канале Грибоедова, благополучно завершилась. Первый раз усатого вытаскивали на сушу спасатели МЧС еще 7 января, но котик поел и...вернулся в свою трубу. Теперь доставать его позвали волонтеров «Кошкиспаса».

- Первый раз мы услышали о коте, который каким-то образом оказался на льду канала Грибоедова у храма Спас на Крови, аж 7 января. И даже рванули туда, но быстро выяснилось, что кот исчез из поля зрения заявителей. После узнали, что кошку из канала достали штатные спасатели. Слава богу, выдохнули мы, кот спасен. Тем неожиданнее было 11 января получить сообщение о том, что в канале на том же месте снова находится кот, - говорится в истории, опубликованной на сайте «Кошкиспаса».

Первый раз котика вытащили наружу спасатели МЧС. Фото: кадр с видео vk.com/spb_today / Антон Зенин

Один из сотрудников приехал на место и нашел на снегу покрытого льдом канала кошачьи следы. Но не самого кота. Животное, судя по всему, сидело в одном из коллекторов, расположенных чуть выше уровня воды. Там было относительно тепло, а неравнодушные горожане кидали корм вниз, чем отбивали желание кота выбираться на сушу.

В этом таилась большая опасность, ведь при малейшем потеплении уровень воды поднимался и заливал трубы. А растаявший лед отрезал путь к бегству. Животное могло погибнуть, но само этого не понимало.

- Причем кот чувствовал себя вполне замечательно и каждый вечер выходил пообщаться с утками, в большом количестве имеющимися на льду. Уж не знаю, как они там договорились - или кот уже знал, что его и так покормят неравнодушные прохожие, но у них сложился паритет, - отмечают кошкиспасовцы.

В итоге операция закончилась благополучно. Теперь котик ищет новых хозяев. Фото: vk.com/koshkispas / Сергей Запатрин

Несколько дней спасатели никак на работу приезжали на набережную и пытались выманить котика наружу, но даже найти его было непросто. Некоторые петербуржцы даже расклеили объявления с просьбой не кормить кота - поголодает и сам выйдет наружу по заботливо подложенной доске. Но увы.

22 января у волонтеров начало заканчиваться терпение а в Петербурге начало теплеть. Последнее означало неминуемую гибель кота, но хитрое животное не желало спасаться. В итоге, лишь к вечеру 23 января, установил все ловушки и насыпав внутрь корма, кота удалось поймать.

Его отвезли к ветеринару, после чего отправили в приют ждать новых хозяев. Черный с белым галстуком мурлыка здоров и чувствует себя отлично.