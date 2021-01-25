«Больше всего опасались тромбоза»: Легенда «Зенита» Малафеев рассказал, как перенес коронавирус

Зараженный коронавирусом Вячеслав Малафеев поделился всеми ужасами болезни. Фото: instagram.com/malafeev16ru

Легенда петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал все подробности о своем заражении коронавирусом. Напомним, бывшего вратаря срочно госпитализировали в инфекционный стационар 19 января, у него диагностировали температуру под 38 и серьезное поражение легких. Забегая вперед, Вячеславу сейчас намного лучше, теперь он не отказывает в селфи ни одному врачу.

- Новый год принес «подарок» всем членам семьи в виде «короны». Женщины и дети переболели легко, а меня с отцом Кати Алексеем Владимировичем госпитализировали. Поражение легких – 36%. Через 4 дня после второго УЗИ результат показал ухудшение: поражение легких увеличилось с 15-20% до 50-75%. Позже на КТ все оказалось не так критично, но тогда от такой тенденции стало не по себе, - пишет Малафеев в своем Instagram.

К счастью, после пары дней лечения зона поражения легких Малафеева уменьшилась. Фото: instagram.com/malafeev16ru

По словам экс-футболиста, первая ночь в стационаре оказалась адской. Температура поднялась до 39, пришлось делать всевозможные тесты, анкеты, лежать под капельницей и вытерпеть уколы. Как заверили Малафеева медики, его госпитализировали очень вовремя, поэтому на поправку тот пошел почти сразу.

- Больше всего врачи опасались тромбоза. Но, к счастью, осложнений нет. Персонал очень внимательный и квалифицированный. Питание, конечно, не ресторанное, но гречку с печенью или пюре с рыбой ешь с удовольствием. При необходимости можно заказать доставку еды. А вот лечение ударное! – добавляет звезда «Зенита».

Малафеев планирует сделать еще один тест на коронавирус уже во вторник, 26 января. Если результат будет отрицательным, то его отправят домой в среду. Однако впереди еще долгий курс восстановления от инфекции.