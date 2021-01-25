Умер известный спортивный комментатор Эрнест Серебренников

Не стало петербургского комментатора Эрнеста Серебренникова. Фото: ФК "Зенит"

Умер легендарный для телевизионной школы Санкт-Петербурга спортивный комментатор Эрнест Наумович Серебренников. Он скончался на 85 году жизни. Трагическую новость сообщили в комитете по физической культуре и спорту Северной столицы. Позже ее подтвердил комментатор Алексей Меньшов у себя в Facebook. Смерти Серебренникова предшествовала болезнь, однако подробности не разглашаются.

- Пришла грустная новость... Сегодня на 85-м году жизни после непродолжительной болезни скончался замечательный ленинградский и петербургский тележурналист, комментатор, режиссер спортивных трансляций Эрнест Наумович Серебренников. Светлая память... – сообщили в спортивном комитете Смольного.

Добавим, что одни из ярких событий в профессиональной жизни Серебренникова была Олимпиада 1890 года в СССР. Эрнесту Наумовичу, взявшему кураторство над ленинградской ТВ-бригадой, удалось сделать блистательные трансляции соревнований по плаванию. Проявил он себя и как блестящий интервьюер. Ему даже удалось пообщаться с Маргарет Тэтчер.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и коллегам Эрнеста Серебреникова.