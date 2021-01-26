Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 26 января 2021 года: Резкое уменьшение числа смертей от инфекции и открытие новых пунктов вакцинации

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 26 января 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро вторника, 26 января 2021 года. За прошлый день в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 2116 человек. Пусть эпидситуация и улучшается, но губернатор не исключил возможность новой вспышки COVID-19 в городе из-за несанкционированной акции, прошедшей в минувшую субботу. Однако вместе с этим градоначальник намекнул и на вероятность смягчения ограничений, если это одобрит Роспотребнадзор.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 321 709 человек. Умерли от инфекции 9374 горожан (+59 за сутки), а выздоровели 209 671 (+899), - передает обновленные данные Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Количество смертей от коронавируса снизилось вдвое по сравнению с прошлой неделю в Северной столице. Уменьшилось и число заболевших инфекцией за 7 дней – на 14,42 процента. Бесплатные лекарства от COVID-19 получили уже 54 тысячи петербуржцев, а число амбулаторных пациентов за неделю снизилось на 8%.

В городе открыли еще 18 пунктов вакцинации от коронавируса. Больше всего их в Невском и Калининском районах. В числе привитых – 36 тысяч человек. Скоро будет доступна запись на вакцину через телефон 122.

Добавим, что журналист «Комсомолки» продолжает вести свой дневник вакцинированного от инфекции. Накануне ему вкололи второй компонент прививки. Об ощущениях – читайте по ссылке.

В Ленобласти ситуация по пандемии куда стабильнее. 47-й регион готовится к сокращению числа «ковидных» коек. В минувший день в области заболели 219 человек (29 375 всего). Выздоровели 26 450 (+201) жителей региона, а умерло 371 (+2).