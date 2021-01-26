СК и полиция начали проверку после отравления наркотиками годовалой девочки в Ленинградской области

Девочку с отравлением метадоном госпитализировали в больницу города Колпино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало проверку по факту госпитализации годовалой девочки, которую поздно вечером 24 января привезли в больницу с острым отравлением наркотиками.

- 2 5 января в 10:40 в полицию Тосненского района поступила информация, что с отравлением наркотическим средством «метадон» в тяжелом состоянии госпитализирована годовалая девочка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

Малышку срочно отвезли из города Никольское Тосненского района в детскую горбольницу в Колпино. Ее состояние врачи оценили как тяжелое. С 32-летней матерью уже побеседовали полицейские, однако ничего нового женщина не сообщила. Сейчас ребенок находится в средне-тяжелом состоянии, угрозы жизни нет.

- По данным следствия, девочка зашла в комнату к своему наркозависимому дяде, когда в помещении никого не было. Позднее ребенок почувствовал себя плохо и мать девочки вызвала бригаду скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба областного Следкома. - В ходе осмотра места происшествия, в комнате, где проживал родственник ребенка обнаружены и изъяты шприцы, пакет со следами порошкообразного вещества и иные предметы, используемые при потреблении запрещенных веществ.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка работы социальных служб.

Решение о возбуждении уголовного дела примут по ее результатам.

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