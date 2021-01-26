Транспортную развязку с КАД в Кронштадте модернизируют в 2024 году

В Кронштадте запланировали модернизацию транспортной инфраструктуры. Фото: Артем КИЛЬКИН

Остров Котлин ждет масштабное развитие дорожной инфраструктуры. Так, планируется реконструкция развязки КАД с Кронштадтским шоссе. Как рассказали «КП-Петербург» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), сейчас идут переговоры о выделении федеральных средств на эти работы. При положительном решении уже в этом году начнется проектирование. А непосредственно само строительство новой развязки планируется через три года.

– При выделении финансирования проектные работы планируется выполнить в 2021-2022 годах, а строительство в 2023-2024 годах, – отметили в пресс-службе КРТИ.

Кроме того, модернизация запланирована и для других дорог в Кронштадте, ведь город развивают как крупный туристический кластер. Эти работы будут производиться уже за счет регионального бюджета. Речь идет реконструкции Цитадельского шоссе, Цитадельской дороги, Кронштадтского шоссе. Приступить к разработке проектов также собираются в этом году, а работы наметили на 2023-2024 годы. Необходимы они для того, чтобы подключить к дорожной сети планируемую новую застройку, а также улучшить доступность существующей и повысить плотность улично-дорожной сети. В частности, например, Цитадельское шоссе собираются продлить от улицы Адмирала Грейга до Цитадельской дороги, подключив его к КАД.

– Это позволит обеспечить полноценную связь города с другими районами Санкт-Петербурга на период реконструкции Кронштадтского шоссе, транспортной развязки с Комплексом защитных сооружений, а также снизит нагрузку на него в долгосрочной перспективе, – отмечают в КРТИ.

Кроме того, у жителей острова Котлин появится новая территория для прогулок. В перспективных планах – создание пешеходной набережной в Кронштадте. Она должна пройти от нового сквера «Инчхон» как раз до реконструированной улицы Адмирала Грейга. Сроки строительства набережной пока не называются.